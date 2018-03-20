إطلاق شراكة استراتيجية بين شركتي الدار وإعمار

محمد بن زايد : سعدت وأخي محمد بن راشد بإطلاق شراكة استراتيجية بين شركتي الدار وإعمار .. توحيد الجهود والطاقات والتعاون والعمل سويا وفق خطط وبرامج خلاقة يعزز ريادة شركاتنا وتنافسية ومؤسساتنا على المستوى العالمي.

تابعنا على