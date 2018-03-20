إطلاق شراكة استراتيجية بين شركتي الدار وإعمار

بواسطة / بتاريخ 2018-03-20 في 2:59 م /
sabq2-600x55313

محمد بن زايد : سعدت وأخي محمد بن راشد بإطلاق شراكة استراتيجية بين شركتي الدار وإعمار .. توحيد الجهود والطاقات والتعاون والعمل سويا وفق خطط وبرامج خلاقة يعزز ريادة شركاتنا وتنافسية ومؤسساتنا على المستوى العالمي.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: