إطلاق مركز تغطية بهدف ترقية جودة المكالمات في الدولة

ضمن حزمة مبادراتها الرامية إلى تحقيق سعادة المتعاملين، أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اليوم رسميا “مركز تغطية” والذي يتيح الكشف المبكر والمتطور على جودة تغطية شبكات الهاتف المتحرك في الدولة. ويتيح المركز إجراء مسح ميداني لاختبار وقياس وتحليل جودة شبكات مشغلي الهواتف المتحركة في الدولة ومحاكاة تجربة المستخدمين. ويعد إطلاق مشروع “تغطية” تجسيدا لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى تحسين وتطوير خدمات الاتصالات وتحسين رضا العملاء من خلال الالتزام بالتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة في دولة الامارات العربية المتحدة.

ترتكز آلية عمل المشروع على تطوير نظام ذكي ومبتكر تكنولوجياً يعمل على مسح لاختبار وقياس وتحليل جودة شبكات مشغلي الهواتف المتحركة في الدولة ومحاكاة تجربة المستخدمين. ويتم تثبيت النظام الذكي في سيارات معدة خصيصاً لهذا الغرض هذا بالإضافة إلى أجهزة ذكية مخصصة للمناطق الداخلية. بعد الانتهاء من المسح، يبث النظام البيانات التي تم رصدها بطريقة آلية ويعرضها في غرفة مراقبة خاصة تابعة للهيئة تم تشيدها خصيصاً لهذا الغرض. ويتم داخل هذه الغرفة (غرفة تغطية) تحليل بيانات شبكات المشغلين ومتابعة مشاكل الشبكات المختلفة وحلها في أقل فترة ممكنة بالتنسيق مع المشغلين. وسيتم إصدار وتقديم تقارير عن أداء الشبكات ومشاركتها مع مزودي الخدمة بشكل دوري للوقوف على القضايا المتعلقة بأداء الشبكات وتطويرها وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للعملاء أفراد ومؤسسات.

وفي هذا السياق، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: “يندرج إطلاق مركز تغطية ضمن سلسلة مبادرات هامة أطلقتها الهيئة بهدف تحقيق الهدف الأسمى لأي عمل حكومي والمتمثل في إسعاد المتعاملين. تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة والمتميزة في مجال الاتصالات إذ تعد شبكات الهاتف المتحرك في الدولة من أرقى الشبكات مقارنة بالدول المتقدمة. حيث أن تغطية شبكات الهاتف المتحرك متوفرة في جميع أنحاء الدولة وتشمل المناطق النامية والداخلية، وحتى الحصول على نتائج جيدة في هذه المسوحات لا يعتبر أنه نهاية الطريق، بل إننا نرى في ذلك حافزاً على المضي قدماً والعمل على الحفاظ على المستوى الممتاز الذي نتمتع به، والسعي للارتقاء إلى مستويات أعلى وتقديم خدمات اتصالات ذات مستوى عالمي للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات”.

بدوره قال المهندس محمد السعدي، مدير عمليات شبكات الاتصالات من مركز تغطية: “حددت الهيئة جملة من المعايير العالمية والرئيسية التي يتم من خلالها تقييم مستوى جودة خدمات المرخصين، وأهمها معايير جودة الخدمات الصوتية، وخدمات البيانات التي تتضمن قياس مستوى تغطية الهاتف المتحرك، ونسبة نجاح إتمام المكالمات، بالإضافة إلى نسبة نجاح إنشاء مكالمات الهاتف المتحرك، ونسبة انقطاع المكالمات، فضلا عن جودة الصوت في شبكات الهاتف المتحرك، للتأكد من ملاءمة الخدمة المتاحة”.