محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان توقيع اتفاقية لإطلاق وجهات عمرانية بقيمة 30 مليار درهم

بواسطة / بتاريخ 2018-03-20 في 3:16 م /
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محمد بن راشد : شهدت اليوم وأخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين الدار العقارية وإعمار لتأسيس شراكة وإطلاق وجهات عمرانية محلية وعالمية بقيمة ٣٠ مليار درهم .. تعاون شركاتنا الوطنية هو قوة للوطن..وترسيخ التعاون بينهم هو ترسيخ لمكانة الدولة..وإطلاق مشاريع مشتركة بينهم تعزيز لتنافسية اقتصادنا عالميا

وبموجب الاتفاقية الموقعة، ستتشارك الدار و إعمار في تطوير مشروعي “سعديات غروف” في قلب المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات و مشروع “إعمار بيتش فرونت” الذي يمثل جزيرة خاصة في دبي تقع بين “جميرا بيتش رزيدنس” و”نخلة جميرا”.

 

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