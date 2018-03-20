3 صفقات للريال في “الميركاتو” الصيفي

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع ثلاث صفقات برازيلية في “الميركاتو الصيفي” المقبل من أجل تدعيم الصفوف تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية، حسب أوليه عربية، اليوم الثلاثاء، أن نيمار دا سيلفا هو الأولوية داخل إدارة “الميرينغي” الفنية برئاسة فلورنتينو بيريز، ولكن هناك صفقتين ذهبيتين من “منتخب السامبا” قد يغيروا ملامح الفريق بالموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة أن الصفقة الأولى هي الحارس الدولي البرازيلي أليسون، بمقابل 60 مليون يورو، ليوقع على عقد لخمس سنوات براتب سنوي قيمته خمسة ملايين يورو.

الصفقة الثانية ستكون المدافع الدولي ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك على الرغم من نيته في الاستمرار داخل “حديقة الأمراء”.