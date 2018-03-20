شاهد بالفيديو | صداقة غير معقولة بين فهد وكلبة !
بواسطة روسيا اليوم / بتاريخ 2018-03-20 في 7:56 م /
في حديقة الحيوانات بمدينة فلاديفوستوك الروسية أصبح صغير الفهد “ميلاشا” والكلبة “إلزا” صديقين، وذلك لأن والدة “ميلاشا” تركت أشبالها، والكلبة “إلزا” ربت الفهد وأطعمته.
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