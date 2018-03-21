الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 21/ 03 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 22 / 03 / 2018

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خاصة الساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 12 – 22 / 30 كم/ساعة بوجه عام.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، وتميل درجات الحرارة الى الإرتفاع. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية مع فرصة تشكل الضباب، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.