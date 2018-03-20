تطبيق Beacon يتيح لك مشاركة موقعك مع الأهل والأصدقاء في الوقت الحقيقي

من على خرائط قوقل وحتى مع تطبيق منفصل من الشركة يطلق عليه اسم Trusted Contacts يمكن لأي شخص مشاركة موقعه في الوقت الحقيقي، ولا ننسى هناك خاصية من على فيسبوك ماسنجر تسمح أيضًا بمشاركة الموقع الحالي، عمومًا لتجربة جديد التطبيقات في هذا المجال معنا تطبيق Beacon المطروح مؤخرًا من على متجر قوقل بلاي فقط.

حيث يسمح لك التطبيق بمشاركة موقعك في الوقت الحقيقي سواء مع الأهل أو مع الأصدقاء، ويمتاز بخاصية التنبيهات الفورية ومتابعة الحركة، وفي حالة التوقف عن الحركة فسوف يُرسل اشعار فوري مع جهة اتصال تم تحديدها سابقًا.

ولديه استخدام آخر لا يقل أهمية عن الأمان، وهو معرفة مكان الأصدقاء في حالة كان هناك تجمّع بموعد سابق، أخيرًا تطبيق Beacon متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل ولا يحمل أي إعلانات، لتحميله انتقل إلى صفحته من هنا.