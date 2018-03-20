شاهد بالصور | جنوب الموزمبيق .. الشواطئ التي لم تكتشف بعد

رغم أنها لا تحظى بشهرة، فإن جنوب مزمبيق يضم العديد من الشواطئ الخلابة الخالية التي لا تلقى شهرة واسعة بين السياح.

ورصد موقع “سي أن ترافلار” الفرنسي المهتم بالسفريات هذه الشواطئ والمنتجعات الخلابة جنوب موزمبيق، تلك الدولة التي تضم منتجعات ساحرة وشواطئ ذات رمال خلابة ومناظر بديعة، بالإضافة إلى مناظر طبيعية رائعة شكلتها الكثبان الرملية.

يوضح المصور تيد بوتا أنه حينما ذهب إلى موزمبيق في عام 1992، فإن البلد كانت قد انهت توا الحرب الأهلية التي أنهكتها، الأمر الذي صرف الأنظار عنها وعن شواطئها وجزرها الخلابة.

وموزمبيق هي دولة في جنوب إفرييا تقع على المحيط الهندي، وتضم العديد من الشواطئ مثل شاطئ توفو، وكذلك الحدائق البحرية.

أحد أهم معالم هذه الدول أرخبيل كيريمباس، وهو جزر مرجانية بشواطئ رملية ومالحة بمساحة 250 كلم، بالإضافة إلى جزيرة أيبو المغطاة بالأشجار الاستوائية، والتي كانت في السابق ميناء أنشأه العرب للتجارة في العصور الوسطى.

كما تضم أرخبيل من الجزر الأخرى الساحرة وهو ارخبيل بازاروتو، ويضم شعب مرجانية وحيوانات بحرية نادرة من بينها أبقار البحر.

ومن بين الجزر الهامة في جنوب موزمبيق أيضا، جزيرة أنهاكا، والتي تضم منارة أعلى تل يعود بنائها إلى القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى محمية بحرية واسعة، وكذلك العديد من المطاعم البحرية الهامة التي تقدم أطباق مميزة مثل الكالاماري وماكريل الملك وهناك أيضا شبه جزيرة ماتشنجولو، والتي تضم شاطئ للرمال البيضاء بمساحة 20 كلم.