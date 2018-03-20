رسمياً .. الشحات عيناوي لثلاثة مواسم

أعلن ناديا العين ومصر المقاصة مساء اليوم عن توصلهما لاتفاق حول انتقال “الدولي” حسين الشحات، رسمياً إلى صفوف نادي العين لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم القادم.

وحول الصفقة قال الهاجري أن قيادة هذا الصرح الشامخ عودتنا دائماً ألا يمر يوم السعادة العالمي دون أن يعيش عشاق الزعيم، الفرحة والسعادة معرباَ عن بالغ امتنانه وتقديره إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على توجيهات سموه بإكمال صفقة “الدولي” المصري حسين الشحات في ظل التحديات الكبيرة التي واجهها النادي خلال مرحلة المفاوضات.

وأعلن الهاجري عن تقديره لجهود إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام في تهيئة أسباب النجاح لإكمال صفقة انتقال “الدولي” المصري حسين الشحات إلى نادي العين وفي الوقت نفسه أثني على احترافية النادي في التعامل خلال مرحلة المفاوضات .

وأضاف الهاجري : نحن في بالغ السعادة بإبرام مذكرة التفاهم بين شركة نادي العين لكرة القدم ونادي المقاصة والبنود التي تتضمنها المذكرة ستعود بالمكاسب المرجوة على الجانبين، خصوصاً وأن الأطراف المعنية بوثيقة التفاهم أكثر حرصاً والتزاماً بترجمة كافة بنود المذكرة مشيراً إلى أن الرغبة المشتركة والنجاح الذي تحقق كان هو حجر الأساس الذي تمت عليها صفقة انتقال الشحات ليصبح عيناوياً لمدة 3 مواسم بداية من الموسم الكروي القادم ونتمنى له النجاح لتحقيق الطموحات على المستوى الشخصي ومع ناديه ومنتخب بلاده

وأشار الهاجري إلى أنه برغم ما تم تناوله من أخبار متضاربة خلال الفترة الماضية حول صفقة الشحات وهو أمر غير مستغرب من بعض القنوات المتخصصة سواء على مستوى الدولة أو في مصر إلا أن إدارة نادي العين اعتمدت استراتيجية واضحة في التعامل مع الحرص الكامل على التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف

وقال الهاجري أن إدارة مصر المقاصة واجهت ضغوطاً كبيرة خلال مرحلة المفاوضات ويحسب لها عدم التجاوب مع كل ما يعكر من صفو أي طرف وذلك من خلال التعامل باحترافية عالية مع ملف صفقة انتقال حسين الشحات

وأوضح الهاجري أن العين تعرض لهجوم تحت عنوان “الوقوع في خطأ استراتيجي”والنادي على مر تاريخه المهني لم يسبق له وأن وقع في مثل تلك الأخطاء الساذجة ولكن يبدو أن من يروج لمثل تلك الأمور لا يعي عمّن يتحدث وربما أراد اختيار أقصر الطرق المؤدية لعالم الشهرة فلم يجد اسماً يردده سوى العين