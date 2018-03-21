اليوم.. “آرت دبي” 2018

يحلّ موسم الإبداع والفنون على دبي مجدّداً بفعاليّة “آرت دبي” السنويّة لاستعراض الطاقات الإبداعيّة المحليّة والعالميّة في مدينة أصبحت محطّة إلزاميّة للمشهد الفنّي والإبداعي في الشرق الأوسط. حدث فنون دبي 2018 يعد الزائرين بمشاركات رائعة لم يكن لها مثيل خلال السنوات الماضية. سوف يكون الزوار بانتظار اللوحات والتماثيل والمنحوتات والأعمال التصويريّة والعروض المرئيّة والمسموعة وغيرها الكثير، لتعكس المشاعر الإنسانيّة وانعكاس الأحداث في العالم على الحياة اليوميّة للبشر. المقاربات الحياتيّة لا تحصى ولا تعد عند ذكر المجال الفنّي لذلك لا بد من حضور هذا الحدث الغني بمحتواه على الصعيدين الفنّي والإجتماعي. لا تفوّتوا “آرت دبي 2018” واحرصوا على الحضور للإطّلاع على الأعمال الإبداعيّة والتعرّف إلى أشخاصٍ ذي إهتمامات متشاركة.

الموقع مدينة جميرا – شارع الصفوح – أم سقيم

الدخول 22 مارس: من 4 بعد الظهر إلى 9:30 مساءً

23 مارس: من 2 ظهراً إلى 9:30 مساءً