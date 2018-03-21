تطبيق Edge Action للتمتع بشريط جانبي لأهم الاختصارات على شاشة هاتفك

متابعة لنا للتطبيقات الجديدة المهمة، معنا لهذا اليوم أحد التطبيقات المطروحة مؤخرًا على متجر قوقل بلاي، وهو تطبيق Edge Action الذي يمنحك القدرة على استخدام هاتفك بيد واحدة وعن طريق الإيماءات، مما سيُمكّيِنُكَ من التبديل بين تطبيقاتك المفضلة وجهات اتصالك وأدوات السريعة وغيرها من الأمور عبر شريط جانبي من على شاشة هاتفك الأندرويد، تمامًا كفكرة الشريط على هاتف جالكسي اس 9 إيدج.

ويشمل هذا الشريط تطبيقاتك الأكثر استخدامًا مما سيعطيك إمكانية وصول أسرع مما تتخيل، فضلًا عن عرض جهات الاتصال المفضلة، واختصارات التراسل عبر الرسائل القصيرة أو البريد أو حتى تطبيقات التراسل المعروفة.

وهناك الأدوات السريعة المتمثلة في اختصارات وضع الطائرة والبلوتوث والواي فاي وسطوع الشاشة وتشغيل الفلاش ,,إلخ، وليس هذا فحسب بل هناك إمكانية وضع أزرار الهاتف المادية من على الشاشة أمثال زر البور والهوم ورفع وخفض الصوت، فضلًا عن اختصار لتشغيل المسارات الموسيقية.

أخيرًا كل ما ذكر سابقًا متاح مجّانًا في التطبيق ولكن مع وجود اعلانات، وللتخلص من هذه الاعلانات عليك شراء النسخة كاملة من داخل التطبيق والاستفادة من مميزات أخرى، والآن لتجربة تطبيق قم بتحميله من صفحته على متجر قوقل بلاي من هنا، على ان يدعم أندرويد 5.0 فأحدث.