الفجيرة: يستجدي حنان ابنته بالسحر والشعوذة

بواسطة / بتاريخ 2018-03-21 في 8:41 ص /
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لجأ أب خليجي هجر أسرته بعد أن طلق زوجته الى السحر والشعوذة لجذب ابنته الصغيرة اليه لكي يحببها بنفسه خاصة وأنها في حضانة والدتها، بدلاً من استجدائها بالكلام اللين والمنطق الحسن، فظن أن السحر والشعوذة هو الطريق السهل لقلب ابنته فقام بعمل طلاسم كتبت بالحبر الأسود بعبارات غير مفهومة وتم تغليفها ليدسها في قلادة وضعها في عنق ابنته.

إلا أن الأم ارتابت الأم في أمر القلادة التي ترتديها ابنتها وشكلها الغريب، ما جعلها تنتزعها منها وتحاول فتحها لتعثر بداخلها على أوراق وطلاسم فيها كتابات غريبة.

فقررت الاتصال بالجهات الأمنية، حيث قاموا بدورهم بالاتصال بالأب الخليجي الذي حضر إلى الشرطة وتمت مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، إلا أنه أنكرها، مشيراً إلى أن ما وجد في القلادة هي رقية شرعية وضعها لابنته، وعلى ضوء الاعترافات والأدلة التي عثر عليها وجهت للأب تهمة استخدام السحر والشعوذة للتأثير في ابنته.

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