اتهام صالون للسيدات في الفجيرة بوضع كاميرات مراقبة داخل المحل

نظرت محكمة جزاء الفجيرة قضية اتهام صالون للسيدات بانتهاك خصوصية الغير، بوضع كاميرات مراقبة داخل الصالون.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت أحد الصالونات النسائية بتركيب كاميرات مراقبة داخل المحل، بعد تفتيش قامت به البلدية والتحري مع صاحبة الصالون وتم تقديم ملف القضية للمحكمة.

وقالت محامية الدفاع إن كاميرات المراقبة تم تركيبها في صالة الاستقبال وأخرى خارج المحل، ولم يتم وضع كاميرات في الغرف الخاصة التابعة للصالون، مشيرة إلى أنه لا يوجد بلاغ من شخص محدد تم انتهاك خصوصيته، وطالبت بالإفراج عن المتهمة صاحبة المحل، وتم تأجيل القضية إلى أخرى لإصدار الحكم.