المركزي يرفض إعفاء البنوك من الضريبة وتحميلها للعملاء

رفض المصرف المركزي الإماراتي اقتراحاً للبنوك بتجميد قرار تحمل الضريبة والسماح للبنوك بتحميلها على العملاء.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي وضع فيه المصرف المركزي رسوم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك للعملاء تحت المراجعة، للوقوف على إمكانية تعديلها لمواكبة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأبلغ «الرؤية» مسؤولون في القطاع أن المصرف المركزي ينسق مع البنوك لإجراء مسح لكل الرسوم المحصلة، ولاسيما خدمات الأفراد.

وأرجعوا دراسة الرسوم إلى التغيير الجاري لمتطلبات السوق، لمواكبة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تتحملها البنوك نيابة عن العملاء.

ولفتوا إلى أن أنظمة الرسوم المقررة من جانب المركزي تتضمن نظام القروض والخدمات المصرفية، والذي يشتمل على 60 خدمة تتعلق بالشيكات وخدمات ما بعد التمويل والحسابات الشخصية، وتتضمن تلك الخدمات 14 خدمة مجانية.

وأكد مسؤول مصرفي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن رفض المصرف المركزي لاقتراح للبنوك بتجميد قرار تحمل الضريبة، والسماح بتحميلها على العملاء يفتح الباب نحو حلول أخرى.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني محمد عابدين، أن المباحثات بشأن الضريبة مازالت مستمرة، مشيراً إلى أن الكثير من المقترحات محل بحث حالياً مع المصرف.

وبدوره، أكد الخبير المصرفي أمجد نصر، وجود توجه من جانب المصرف المركزي لإعادة مراجعة الرسوم المصرفية، ضمن خطوات التنسيق للاتفاق على حل نهائي لتحمل ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع التوصل لاتفاق لإعادة هيكلة كل الرسوم وتعديلها لتعوض البنوك عن الضريبة المدفوعة نيابة عن العملاء، والتكلفة المنفقة على تجهيز البنية التحتية لتلائم النظام الضريبي الجديد.

ومن ناحيته، أقر الخبير المصرفي علي العامري، بتجاوز بعض البنوك لأسقف رسوم مقررة ضمن لائحة الخدمات المصرفية للأفراد، ما يفرض ضرورة إعادة هيكلة الرسوم.

وأكد أنه لا يحق للبنوك فرض رسوم خارج النظام المحدد من المصرف المركزي، أو تحصيل رسوم مقابل خدمة إضافية على حسابات العملاء إلا بموافقة مباشرة ومسبقة منه.

وتابع بأن الرسوم المقررة على خدمات الأفراد تتنوع بين رسوم خدمات مباشرة، كطلبات كشوفات الحسابات أو الشيكات، أو رسوم مرتبطة بحركة الحسابات الجارية للعملاء.