أحمد بن حشر: الوصل مثل سيارة سباق ليس لديها قطع غيار

قال البطل الأولمبي، الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، إن التراجع الذي شهدته نتائج فريق الوصل في دوري الخليج العربي، وخروجه من منافسات دوري أبطال آسيا، أمر طبيعي، وفقاً للظروف الصعبة التي مر بها الفهود، لافتاً إلى أن المشكلة الأساسية التي عاناها «الأصفر»، هي عدم وجود لاعبين بدلاء قادرين على تعويض الغيابات التي أثرت في مردوده، قائلاً إن: الوصل مثل سيارة سباق ليس لديها قطع غيار، في حال حصول أي أعطال فيها.

وأكد الشيخ أحمد بن حشر، لـ«الإمارات اليوم»، أنه يجب تقييم نتائج الوصل بصورة موضوعية، قائلاً إن «الأصفر سيظل هو نفسه، لن يتغير»، وأوضح: بالنسبة لي معيار الأصفر هو الذهب، وأنا أحد عشاق هذا النادي، ولكن ما يحدث للنادي أمر واقعي ومنطقي، لأن الفريق خاض الموسم بتشكيلة تضم 11 لاعباً فقط، إلى جانب لاعب أو لاعبين على أقصى تقدير في مقاعد البدلاء».

وأضاف: «الثلاثي البرازيلي ليما وكايو ورونالدو، هم أساس التركيبة الوصلاوية، وهم أخطر ثلاثة لاعبين أجانب في الدولة، لكن غياب عنصر واحد منهم يؤثر سلباً في مردود الثنائي الآخر، والفريق بصفة عامة، خصوصاً أنهم يمثلون 80% من قوة الوصل». وتابع: «الوصل ليس لديه وفرة في اللاعبين، والتي تمتلكها أندية الوحدة والعين والجزيرة، لذلك يجب أن نكون عقلانيين عند تقييم نتائج الإمبراطور». وأكد البطل الأولمبي أن ترتيب الوصل الحالي في دوري الخليج العربي منطقي، وقال: «الوصل ليس لديه الإمكانات المادية التي تمتلكها أندية العين والوحدة والنصر والجزيرة، ولاشك في أن وجود المال، وصرفه بالطريقة الصحيحة سيجعل لأي فريق الأفضلية والتفوق». وأشار إلى أن قلة المواهب، وصعوبة ضم اللاعبين المميزين من أنديتهم، جعل مهمة الوصل أكثر صعوبة، وقال: «اللاعبون الموهوبون قلة، ومرتبطون بعقود كبيرة مع أنديتهم، ومن الصعب أن يتعاقد الوصل مع أي من هؤلاء». وأبدى الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، استغرابه من هجوم البعض على المدرب الأرجنتيني أروابارينا، وقال: «لاحظت في الفترة الأخيرة توجهاً بأن المدرب يتحمل مسؤولية تراجع النتائج، ولكن أرى أنه يقود الفريق، والمدرب أروابارينا يحقق النتائج، وفقاً للأدوات المتاحة له». وزاد: «تحدثت من قبل مع الأرجنتيني دييغو مارادونا عن الوصل، وكان تعليقه أنه عندما كان مدرباً له، كان الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكن عندما يغيب لاعب أو يحتاج إلى إجراء تبديل، لا يجد لاعباً على المستوى نفسه لتعويض الأساسي»، مضيفاً: «وهو الأمر نفسه الذي يعانيه الوصل في الموسم الحالي». وقال: «أمنح إدارة الوصل والمدرب واللاعبين درجة 10 من 10 على ما قدموه في الموسم الحالي، وكما ذكرت يجب أن نكون واقعيين، هذا هو المركز الحقيقي الذي يحتله الوصل». وختم حديثه بتوجيه رسالة إلى جمهور الوصل، قائلاً: «عندما تتعامل مع شقيقك أو ابنك، يكون هدفك أن يكون الأفضل، ويجب أن تكون بجانبه عند وقوعه في أزمة، والوصل بالنسبة لنا هو البيت والأهل، ويجب أن تكون أقرب للنادي في وقت الأزمات، لذلك رسالتي إلى الجمهور أن يكونوا مع الوصل في الفترة المقبلة، لأنه يحتاج إلى الجمهور».