بايرن ميونخ يحاول اغراء بوتشتينو لخلافة هاينكس

بواسطة / بتاريخ 2018-03-21 في 9:26 ص /
sabq2-600x55313

كشف موقع سبورت بيلد عن رغبة فريق بايرن ميونخ في اغراء المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو في الصيف المقبل ليدرب بايرن ميونخ خلفاً للألماني المخضرم يوب هاينكس والذي سيعتزل مع نهاية الموسم، حسبما أشار إليه موقع سبورت360.

هاينكس كان قد عاد من الاعتزال بشكل مؤقت لينقذ بايرن ميونخ من موسم كانت بدايته سيئة للغاية رفقة كارلو أنشيلوتي ولكن أكد بأنه لن يبقى لموسم آخر وأن الموسم الحالي هو الأخير له في عالم كرة القدم.ويعد بوتشتينو من أبرز المدربين الواعدين في عالم كرة القدم، واسمه بات مرتبطاً بكبرى أندية اوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة (قبل تعيين فالفيردي) وحتى مانشستر يونايتد.

وتكمن المشكلة الرئيسية هي امتداد عقد بوشتيتنو مع توتنهام حتى نهاية عام 2021 أي أنه سيتطلب على بايرن ميونخ أن يدفعوا شرط جزائي ضخم نظير استقطاب المدرب الارجنتيني إذا أراد الرحيل.

ويعد المدرب الألماني توماس توخيل مرشح آخر لخلافة هاينكس في الصيف المقبل، وقد أثنى عليه هاينكس كذلك مؤكداً أنه يستطيع أن يكون مدرباً لبايرن ميونخ في المستقبل.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: