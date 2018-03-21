بايرن ميونخ يحاول اغراء بوتشتينو لخلافة هاينكس

هاينكس كان قد عاد من الاعتزال بشكل مؤقت لينقذ بايرن ميونخ من موسم كانت بدايته سيئة للغاية رفقة كارلو أنشيلوتي ولكن أكد بأنه لن يبقى لموسم آخر وأن الموسم الحالي هو الأخير له في عالم كرة القدم.ويعد بوتشتينو من أبرز المدربين الواعدين في عالم كرة القدم، واسمه بات مرتبطاً بكبرى أندية اوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة (قبل تعيين فالفيردي) وحتى مانشستر يونايتد.

وتكمن المشكلة الرئيسية هي امتداد عقد بوشتيتنو مع توتنهام حتى نهاية عام 2021 أي أنه سيتطلب على بايرن ميونخ أن يدفعوا شرط جزائي ضخم نظير استقطاب المدرب الارجنتيني إذا أراد الرحيل.

ويعد المدرب الألماني توماس توخيل مرشح آخر لخلافة هاينكس في الصيف المقبل، وقد أثنى عليه هاينكس كذلك مؤكداً أنه يستطيع أن يكون مدرباً لبايرن ميونخ في المستقبل.