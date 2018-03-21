بالصور.. أغرب المباني التي بناها أثرياء حول العالم

عندما يصبح المال زائد عن الحاجة يتجه الشخص إلى انفاقه لمزيد من الترفيه والاستمتاع، لكن حينما يصبح المال زائد بشكل مفرط كأن تصبح مليونيرا، كيف ستنفق هذه الأموال.

رصد موقع “Odde” المهتم بالترفيه أغرب المباني التي أقدم على إنشائها الأثرياء والمليارديرات حول العالم من أجل متعتهم أو لتحقيق رغبة داخلهم.

المليونير الذي بنى كنيسة على شكل دجاجة في وسط غابة بأندونيسيا: وتقع وسط غابة ماجلانج في وسط جافا في أندونيسيا وتأخذ شكل دجاجة كبيرة، وهي مبنى مهجور تحول بعد ذلك إلى مزار سياحي. ويقول بانيه ويدعى دانيال ألامسجاه البالغ 67 عام أنه جاءه إلهام ببناء كنيسة على شكل حمامة، لكن الشكل النهائي خرج على شكل دجاجة.

المليونير الذي بنى جزيرة “قراصنة” في كامبريدج شير بانجلترا: تبدو مستوحاه من سلسلة الأفلام الشهيرة ” Pirates of the Caribbean“، إذ أنه صمم جزيرة لنفسه في وسط بحيرة، بكل تفاصيل معيشة القراصنة حتى السرير وشلال وشاطئ. وتحمل الجزيرة اسم “تشاليس أيسلاند” وتععلى مساحة 60 فدان، لكن لم يفصح عن اسم المليونير الذي بناها.

الملياردير من التكنولوجيا الذي أنفق 150 مليون دولار من أجل بناء مقر شركته على شكل سفينة الفضاء المستوحاة من سلسلة Star Trek: شركة مطور الألعاب الصينية “نت دراجون ويب سوفت” عمل مقر شركته على شكل سلسلة ستار تريك. وأنفق مؤسس الشركة، الملياردير ليو دجيان، 150 مليون دولار لبناء هذا المقر.

صاحب متجر الأحذية الذي بنى منزله على شكل حذاء: في عام 1948، بنى المليونير ماهلون هاينس أكبر منزل على شكل حذاء في مقاطعة يورك ببنسلفانيا، وأعطى هاينس لمهندس معماري حذاء قديم وأخبره أن يبني منزل على شكل هذا الحذاء.

رجل الأعمال الأيرلندي الذي بنا تقليد من أحجار ستونهنج في جزيرة ببلاده: المطور جو مكنامار بنى في عام 2011، نسخة من أحجار ستونهنج الشهيرة في جزيرة أشيل على شاطئ مايو.