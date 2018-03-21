استقالة رئيس ميانمار

بواسطة / بتاريخ 2018-03-21 في 11:56 ص /
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قال مكتب رئيس ميانمار في بيان على فيسبوك يوم الأربعاء إن الرئيس المدني هتين كياو استقال من منصبه بأثر فوري “كي يستريح من المهام والمسؤوليات الراهنة”.

ومنصب الرئيس في ميانمار شرفي إلى حد كبير لكن الرئيس هتين حليف مقرب من الزعيمة الفعلية للبلاد أونج سان سو كي. وكانت الزعيمة الفائزة بجائزة نوبل للسلاح قد اختارته ليصبح الرئيس حيث أن الدستور الذي صاغه المجلس العسكري السابق للبلاد يمنعها من تولي المنصب.

وسرت تكهنات في وسائل الإعلام المحلية منذ بضعة أشهر بأن حالة هتين كياو الصحية سيئة لكن المسؤولين نفوا ذلك.

وقال مكتب الرئيس: “طبقا للمادة 73 من دستور ميانمار سيتم اتخاذ إجراءات لملء الفراغ الرئاسي خلال سبعة أيام عمل”.

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