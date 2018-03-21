ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة مبادلة للاستثمار

بواسطة / بتاريخ 2018-03-21 في 1:14 م /
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خليفة بن زايد يصدر قانونا بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار يتم بموجبه ضم المجلس إلى مجموعة مبادلة للاستثمار

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