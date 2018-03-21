طرق دبي تفتتح جسرين جديدين على تقاطع مراكش مع شارع المطار 23 و 30 مارس

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، انتهاء الأعمال الانشائية في الجسرين الرئيسيين على تقاطع شارع مراكش مع شارع المطار، وسيتم افتتاحهما على مرحلتين، الأولى تحويل الحركة المرورية الحالية القادمة من شارع محمد بن زايد والخوانيج في الاتجاه إلى ديرة بصفة دائمة الى الجسر الجديد الذي يتألف من ثلاثة مسارات، يوم الجمعة المقبل الموافق 23 مارس الجاري، وسيتم إغلاق الجسر الموازي له الذي يخدم الحركة المرورية القادمة من ديرة باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد والخوانيج لحين الانتهاء من أعمال الربط عند مدخل الجسر بالإضافة الى بعض الأعمال الإنشائية الأخرى، وسيفتتح أمام الحركة المرورية في تاريخ 30 مارس الجاري، في حين سيتم افتتاح الجسر الفرعي المؤدي الى مبنى المطار رقم 3 في نهاية شهر أبريل 2018.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: يتضمن مشروع تطوير تقاطع شارع مراكش مع شارع المطار تنفيذ جسرين على شارع المطار بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، مع إنشاء وصلة مباشرة من الجسر باتجاه المبنى رقم (3) لمطار دبي الدولي دون الحاجة للانتظار في الإشارة الضوئية، كما يتضمن المشروع إنشاء نفق بسعة مسارين لخدمة الحركة المرورية المتجهة يساراً من شارع المطار باتجاه شارع مراكش، مؤكدةً بأن المشروع سيسهم في خفض زمن الانتظار بشكل ملموس على التقاطع.

وأضافت: يشمل مشروع تطوير شارع المطار تطوير أربعة تقاطعات، وهي تطوير تقاطع الراشدية عبر تنفيذ جسرين على شارع المطار بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتطوير تقاطع شارع المطار مع شارع ند الحمر، من خلال تنفيذ جسر إضافي بسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع المطار، لحل مشكلة الازدحامات المرورية الحالية الناتجة عن تداخل الحركة المرورية عند تقاطع ند الحمر ما بين المنحدر الدائري الأول المتجه يساراً من شارع ند الحمر إلى شارع المطار والمنحدر الدائري الثاني المتجه يساراً من شارع المطار إلى شارع ند الحمر.

كما يشمل المشروع تطوير تقاطع شارع المطار مع شارع الدار البيضاء، من خلال إنشاء جسر إضافي بسعة مسار واحد لخدمة الحركة المرورية من شارع المطار باتجاه شارع الدار البيضاء دون الحاجة للانتظار في الإشارة الضوئية، وإنشاء طريق بديل للقادمين من منطقة القرهود للوصول مباشرة إلى مبنى الركاب (1) و(3) لمطار دبي الدولي، وزيادة عدد المسارات على شارع الدار البيضاء باتجاه جسر القرهود من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات، مؤكدةً أن المشروع سيسهم في خفض زمن الانتظار الكلي على تقاطع الدار البيضاء بشكل ملموس وسيحل مشكلة الازدحام الحالي الناتج عن تداخل الحركة المرورية بين المركبات المتجهة إلى تقاطع الدار البيضاء، والمركبات القادمة من مبنى الركاب رقم (1) المتجهة يساراً إلى شارع الدار البيضاء.

جدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير شارع المطار يأتي ضمن الخطة التي وضعتها الهيئة، ليسهم في استيعاب النمو المتسارع في عدد ركاب مطار دبي الدولي الذي يتوقع أن يصل إلى قرابة 92 مليون مسافر عام 2020، وسيسهم عند اكتماله في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع المطار بنحو 5000 مركبة إضافية في الساعة، كما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، وخفض زمن الرحلة على شارع المطار.