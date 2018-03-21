بغداد: لن نسمح بأي وجود عسكري تركي في العراق

أعلنت الحكومة العراقية معارضتها لقيام تركيا بأي عملية عسكرية على أراضي البلاد، معربة عن أملها أن تغادر القوات التركية قاعدة بعشيقة فور تحرير العراق من مسلحي تنظيم “داعش”.

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، لوكالة “نوفوستي” أن السلطات العراقية لن تسمح لأي جهة خارجية بخوض عمليات برية على أراضي البلاد، سواء أكانت هي تركيا أو أي بلد آخر، مشيرا إلى أن موقف بلاده هذا واضح وثابت.

وأضاف أن بغداد تنتظر من أنقرة الإيفاء بوعودها بهذا الشأن بعد انتهاء العملية الجارية لتحرير ما سيطر عليهتنظيم “داعش” من أراضي محافظة نينوى (شمال العراق). وذكّر الحديثي أن تركيا تعهدت سابقا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، مبررة نشرها هناك بوجود خطر إرهابي.

وازدادت العلاقات بين بغداد وأنقرة توترا، أواخر 2015، بعد أن نشرت تركيا، بدون أخذ موافقة العراق، قوات لها في منطقة بعشيقة قرب مدينة الموصل، بذريعة مد يد العون لمقاتلي “الحشد الوطني” العراقي الذي ترعاه ضد مسلحي “داعش”. ودعت بغداد أنقرة مرارا إلى سحب جنودها من بعشيقة، معتبرة نشرهم هناك انتهاكا لسيادتها.