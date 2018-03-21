شرطة الشارقة تنقذ سيدة على وشك الولادة أثناء توجهها برفقة زوجها إلى المستشفى 

تمكنت شرطة الشارقة من تقديم المساعده لشخص اتصل بها مستغيثا يطلب مساعدته للوصول الى احد المستشفيات بينما كانت زوجته التي ترافقه بالسيارة تعاني آلام المخاض وهي على وشك الولادة ، ليواجه ازدحاما في حركة السير وهو في طريقه للمستشفى عند وقت الذروة في الصباح الباكر ، حيث اتصل بغرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة موضحا الموقف



وعلى الفور تمت الاستجابة للمستغيث وقامت ادارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة بتوجيه دورية لإفساح الطريق أمام المذكور وتمكينه من الوصول سريعا الى وجهته، وخلال (3) دقائق من ورود البلاغ وصلت سيارة الدورية، إلا أن رجل الشرطة لاحظ ان السيدة في حالة ولادة متعسرة، وقدر أن الموقف يحتاج لمساعدة اكثر من ذلك، فقام بالتواصل مع غرفة العمليات للسماح له بنقل الحالة مباشرة بدورية الشرطة إلى المستشفى وذلك بالتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة دبي ، وتم الاستجابة على الفور لطلبه وتمكن من توصيل السيدة خلال ثلاثة دقائق فقط إلى المستشفى حيث وضعت مولودها بسلام وتم متابعة الموقف والإطمئنان إلى حالتها من خلال التواصل المباشر بين إدارة المستشفى وغرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة ..

واشاد والد الطفل بما قامت به شرطة الشارقة معربا عن شكره لشرطة الشارقة ولدولة الإمارات العربية المتحدة على ما تقدمه للمواطن والمقيم من رعاية واهتمام يعكس حرصها على إسعاد مواطنيها والمقيمين على ارضها واهتمامها بكل فرد من أفراد المجتمع وحسن معاملتها لهم .

ومن جانبه أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن ما قام به رجال شرطة الشارقة يعد من صميم واجبهم ودورهم في الاهتمام بكل فرد من أفراد المجتمع واستعدادهم الدائم لتقديم المساعدة لكل من يطلبها، والاستجابة لكل نداء يستدعي تدخلهم ووقوفهم الى جانب من يحتاجون للعون والعناية والاهتمام أيا كان الموقف الذي يتطلب ذلك، وأضاف من منطلق التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرص دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها على إسعاد كل فرد من أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين على أرضها