كهرباء ومياه دبي تدعو إلى إطفاء الأضواء لمدة 60 دقيقة السبت المقبل

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الحدث البيئي العالمي “ساعة الأرض” يوم السبت 24 مارس الجاري تحت شعار “تواصل مع الأرض”. وتنظم الهيئة الحدث للعام الحادي عشر على التوالي تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية، والصندوق العالمي لصون الطبيعة، وبدعم من “مجموعة دبي للعقارات”.

وبهذه المناسبة، وجهت الهيئة، بصفتها الشريك الوطني الاستراتيجي لـ”ساعة الأرض الإمارات” الدعوة للجمهور لمشاركة الملايين حول العالم في التصدي للأخطار الناجمة عن ظاهرتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي، من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية من 8:30 إلى 9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، في وقت ستشارك معالم إمارة دبي الرئيسة والسياحية والمباني الحكومية في الحدث عبر إطفاء الأضواء لمدة ساعة كاملة.

وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنظم الهيئة حدث “ساعة الأرض” للعام الحادي عشر على التوالي. ويكتسب احتفالنا بهذه المناسبة البيئية العالمية أهمية خاصة في “عام زايد” الذي يحتفي بمرور مئة عام على ميلاد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، رائد مسيرة الاستدامة التي تواصلها من بعده قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة. وينسجم تنظيم “ساعة الأرض” مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وجعلها المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050″.

ودعت هيئة كهرباء ومياه دبي جميع أفراد المجتمع وقطاعات الأعمال إلى دعم فعاليات “ساعة الأرض 2018” من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني للحدث (www.earthhour.ae) والترويج له عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصّة بهم باستخدام الأوسمة #ساعة_الأرض_الإمارات و#ساعة_الأرض_دبي و#تواصل_مع_الأرض.

وقالت ليلى مصطفى عبداللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للحياة الفطرية: “كان للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤية ثاقبة فيما يتعلق بأهمية التنمية المستدامة، حيث أدرك الإمكانات الهائلة التي يمكن للإنسان تسخيرها، كما حرص على توحيد الجهود إيماناً منه بأن في الاتحاد قوة، وهو ما تسعى ساعة الأرض إلى تحقيقه من خلال التركيز على الطاقات الفردية وما يمكن أن تحققه في حال عملت يداً بيد. ومع إعلان 2018 عام زايد، فإننا ندعو الجميع للانضمام لنا في هذه الفعالية، تقديراً لرؤية الأب المؤسس، والمساهمة في إحداث فرق هام. يُعد التنوع الأحيائي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، فمختلف العناصر توفر للبشرية متطلباتها الأساسية، سواءً من خلال الأشجار والمساحات الخضراء التي توفر لنا الهواء الذي نتنفسه، أو من خلال عملية التلقيح التي توفر لنا الطعام الذي نأكله، ومن واجبنا أن نتعهد بالدفاع عن كوكبنا ليس فقط خلال ساعة الأرض ولكن في كل يوم من العام.”

وأعربت عبداللطيف عن سعادتها بالعمل جنباً إلى جنب مع هيئة كهرباء ومياه دبي، الشريك الوطني الاستراتيجي من أجل تنفيذ المبادرة بهدف تسليط الضوء على أهمية ساعة الأرض وتعزيز مخرجاتها.

وقال ماركو لامبرتيني المدير العام للصندوق العالمي للطبيعة: “إن الطبيعة والتنوع الأحيائي يشكلان الأساس لحياتنا واقتصادنا وصحتنا ورفاهيتنا وسعادتنا، وهما الركيزة الأساسية للحياة على هذا الكوكب. واليوم، وفي الوقت الذي نواصل فيه دفع كوكبنا ونظامه الطبيعي نحو الهاوية، تأتي ساعة الأرض لتمثل فرصة لاستغلال قدراتنا كأفراد ومجموعات للمطالبة باتخاذ اجراءات لحماية هذه الركيزة الأساسية لحياتنا مقابل ما تقدمه لنا، وهو ما يخدم مصالح جميع من يعيشون على كوكبنا الآن وفي المستقبل”.

ووجهت هيئة كهرباء ومياه دبي الدعوة للجمهور للمشاركة في الفعاليات المصاحبة للحدث في “مراسي بروميناد” في منطقة الخليج التجاري في دبي، وتتضمن العديد من الأنشطة العائلية والترفيهية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد للكهرباء، ومن المقرر أن تنطلق “مسيرة ساعة الأرض”، الفعالية الأبرز في الحدث، في تمام الساعة 8:30 مساءً بمشاركة واسعة من الدوائر الحكومية والشركات الخاصة والجامعات والمدارس. وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم توفير حافلات مجانية من محطة مترو الخليج التجاري إلى فعاليات “ساعة الأرض” وبالعكس كل 15 دقيقة، من الرابعة وحتى العاشرة مساءً.

تنظم الهيئة فعالية “ساعة الأرض” سنوياً منذ عام 2008 بهدف تسليط الضوء على الممارسات المستدامة التي تؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي في العمل المناخي، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها لأجيالنا القادمة. وقد حققت إمارة دبي نتائج مبهرة خلال فعالية “ساعة الأرض 2017 حيث سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي انخفاضاً في استهلاك الكهرباء في إمارة دبي قدره 244 ميجاوات، بزيادة قدرها 22 ميجاوات عن الوفر المحقق في عام 2016.