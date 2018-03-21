بلدية الشارقة تضبط 6 أطنان ألواح كرتونية من مركبات مخالفة

نظم قسم مراقبة نظافة المدينة بإدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة بتوجيهات سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية، حملة لضبط عدد من الأشخاص المخالفين الذين يقومون بنبش القمامة لانتشال الألواح الكرتونية منها، حيث تعتبر هذه الظاهرة من مشوهات المظهر العام للإمارة الباسمة، كما أن نبش القمامة لاستخراج الألواح منها وبقاء الأكياس مفتوحة يعتبر بيئة جاذبة للأمراض، لذلك حرصت البلدية على تنفيذ هذه الحملة للقضاء على هذه الظاهرة.

وأكد محمد الكعبي رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة في بلدية مدينة الشارقة أن الحملة جاءت ضمن اهداف القسم في مكافحة الظواهر السلبية، حيث امتدت لمدة يومين بعد منتصف الليل وحتى الفجر على مواقع تم رصدها، يتم تخزين الألواح الكرتونيه بها من قبل أفراد مخالفين، يقومون بتجميعها، مشيراً إلى أنه تم ضبط عدد من المركبات المخالفة عند تحميل هذه الألواح والتي بلغت حمولتها أكثر من 6 أطنان من الألواح الكرتونية، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم حسب القانون، كما تم تحويل جميع المواد المصادرة إلى شركة بيئة ليتم إعادة تدويرها والاستفادة منها.

وأشار الكعبي إلى أن قسم مراقبة نظافة المدينة مستمر في معالجة كل الظواهر التي تشوه المنظر العام سواء كانت على الشواطئ أو في الميادين أو الشوارع بقصد الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، حيث أن نظافة مدينة الشارقة والحفاظ على مظهرها العام يتصدر قائمة اهتمامات البلدية، لتأمين مستوى عال من النظافة، كما أن عمليات التنظيف والحملات المنظمة يرافقها حملات توعوية ورسائل وإرشادات تضمن استدامة البيئة الصحية.

واهابت البلدية بأفراد المجتمع ضرورة الابلاغ عن أية تجاوزات أو ظواهر سلبية تتم ممارستها، لتبقى الإمارة شارقة بكل معالمها، حيث يعتبر المجتمع شريكاً استريتجياً في تحقيق أهداف البلدية من خلال التعاون البنّاء معها، كما شددت على ضرورة التواصل مع الخط الساخن على الرقم 993لتقديم أية مقترحات أو ملاحظات أو تقديم أية شكاوى.