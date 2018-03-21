“اجتماعية الوطني” تعتمد تقريرها حول موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة

اعتمد لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 21 مارس 2018م، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، تقريرها بشأن موضوع “سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة”.

حضر الاجتماع سعادة أعضاء اللجنة كل من: عزة سليمان بن سليمان مقررة اللجنة، وعلياء سليمان الجاسم، ود. نضال محمد الطنيجي، وعائشة راشد ليتيم، ومحمـد أحمد اليماحي، وسالم علي الشحي.

وقال سعادة حمد الرومي رئيس اللجنة لقد اعتمدت اللجنة تقريرها بعد أن تمت مناقشته بشكل مستفيض وتم تضمينه بأهم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة وفق الخطة التي وضعتها لمناقشته والتي تضمنت دعوة المعنيين والمتخصصين وأصحاب الخبرة، والقيام بزيارات ميدانية وتنظيم حلقات نقاشية، مشيرا أن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، ضمن خمسة محاور، هي: دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، والسياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية خاصة موضوعات تأخر الزواج، والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن.

وأشار إلى أن اللجنة بدأت أيضا مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي، مؤكدا أن هذا القانون مهم جداً لتنظيم العمل التطوعي على مستوى الدولة، مضيفا أن هناك الكثير من الجهات في الدولة تقوم بأعمال تطوعية مفيدة للمجتمع، الأمر الذي أصبح بحاجة إلى تشريع ينظم عمل جميع تلك المؤسسات.

وقال لقد تدارست اللجنة مشروع القانون من الناحية التحليلية وتم انجاز جزء كبير من مواد القانون، وتم تحديد المواد التي بحاجة إلى نقاش وتعديل سيما وأن هذا لقانون يتضمن الكثير من النقاط المهمة للعمل التطوعي داخل وخارج الدولة مما سيحل الكثير من الممارسات والقصور والسلبيات وسيضع الأطر التشريعية التي يحتاجها المجتمع لتنظيم العمل الخاص بالأعمال التطوعية

وقال دولة الإمارات تعد متميزة جدا ورائدة في الأعمال التطوعية ولديها الكثير من هذه الأعمال داخل وخارج الدولة وعلى مستوى العالم، ولذلك هذا القانون سينظم كل النقاط المعلقة بهذا العمل وسيوحد السياسات والرؤى.

وقال سيتم التركيز خلال الاجتماعات القادمة بحضور ممثلي الحكومة الاستفسار عن بعض النقاط المتعلقة بمواد مشروع القانون، مؤكدا أنه في حالة صدور هذا التشريع سيقدم إضافة كبيرة لتنظيم العمل التطوعي في عام زايد الخير.

وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي، يعد العمل التطوعي، بأبعاده الإنسانية والاجتماعية، سلوكاً حضارياً يعزّز قيم التكافل والتعاضد والتآزر، حيث ينعكس تأثيره إيجابياً في حياة الأسرة والفرد والمجتمع، كما يسهم في الارتقاء بالثقافة المجتمعية ككل، ويعمل على تنمية الحس بالمسؤولية وتحفيز روح المبادرة. كذلك يساعد العمل التطوعي الأفراد على اكتشاف إمكانياتهم وإطلاق طاقاتهم واستثمار وقتهم بصورة مفيدة من خلال المشاركة في أنشطة تسهم في إحداث فرق إيجابي في مجتمعاتهم، وفي سبيل تنظيم العمل التطوعي في الدولة، وتوحيد الجهود المبذولة لذلك، ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون اتحادي في العمل التطوعي.

وطبقا للمذكرة الايضاحية يهدف مشروع القانون إلى: نشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته، وتنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتحقيق الانسجام بين مخرجات العمل التطوعي في الدولة والتوجهات الحكومية والأجندة الوطنية، وتعزيز التنوع والابتكار في البرامج والمبادرات التطوعية.