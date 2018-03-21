491 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 17 مليون في “مجمع دبي للاستثمار”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 491 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 123 مبايعة بقيمة 224 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضى بقيمة 102 مليون درهم و 104 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 122 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم فى منطقة المركاض.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم وثالثة فى جبل علي الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها10 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وثالثة فى مدينة المطار بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 267 مليون درهم منها 20 رهونات أراضى بقيمة 136 مليون درهم و 25 رهونات فلل وشقق بقيمة 131 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 55 مليون درهم وأخرى فى منطقة الوصل بقيمة 52 مليون درهم.