وزارة التغير المناخي والبيئة تطلق تطبيق “سنيار” للعنونة والإرشاد المكاني

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إطلاق التطبيق الذكي “سنيار” النظام الموحد للعنونة والإرشاد المكاني على مستوى الدولة على متاجر تطبيقات أنظمة تشغيل الهواتف والأجهزة اللوحية المتحركة “أندرويد” و”آي.أو.أس”.

ويساهم هذا التطبيق في مساعدة المستخدمين على الاستدلال على العناوين بسهولة وكفاءة لاختصار المسافات والوقت، وذلك بفضل دقة معلومات الملاحة الالكترونية التي يوفرها النظام من خلال أنظمة العنونة المحلية في الدولة.

وقد تم اعتماد التطبيق الذكي الجديد خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الامارات في سبتمبر الماضي، وتم إدراج هذه المبادرة ضمن مشاريع الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية، كما تم وضع هدف أولي للمرحلة الأولى من المبادرة تتمثل بالوصول إلى 2000 مستخدم فعلي للنظام الوطني، ويقود هذا التحدي فريق من الوزارة ودائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبو ظبي، وبلدية دبي ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إن “سنيار” يعد أول تطبيق ذكي يعمل على جمع خصائص أشهر البرامج الإرشادية (مكاني، عنواني والرمز البريدي) ويتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق مفهوم المدن الذكية، وجعل مدن الدولة مثالية في أنظمتها الإرشادية التي توفر مستويات حضارية وراقية من الخدمات في مختلف القطاعات.

وأضاف الزيودي أن النظام يسهم في دعم جهود الدولة في تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة كأحد روافد الاقتصاد الوطني، عبر تهيئة البنية التحتية للربط بين المعلومات المتوافرة في كل إمارة، والإسهام في تسهيل الحركة التجارية والتنقل وتوصيل الخدمات بدقة وسهولة عبر جميع أنحاء الدولة، وتوفير احتياجات المقيمين والزائرين في التنقل بين الإمارات والتعرف إلى الوجهات السياحية المختلفة بطريقة سهلة ومبسطة.

وتتعدد مزايا تطبيق “سنيار”، النظام الموحد للعنونة والإرشاد المكاني على مستوى الدولة، في أكثر من مجال ومنها سهولة التنقل والاستدلال على العناوين مما يسهل عملية الوصول للوجهات بشكل يختصر المسافات والوقت، ودعم تحقيق مفهوم المدن الذكية وتحسين أوقات الاستجابة للطوارئ، ودعم الترويج السياحي، بالإضافة إلى مساهمة النظام في الجهود المبذولة للتخفيف من الانبعاثات الناتجة عن حركة النقل وخفض البصمة الكربونية لقطاع النقل من خلال الاستدلال على العناوين بشكل أسرع وبكفاءة عالية وبالتالي خفض كمية الوقود المستهلكة للوصول للوجهة.

ويمكن الاطلاع على التطبيق واستخدامه من خلال زيارة موقع سنيار www.seniar.ae أو سنيار.الإمارات، أو تحميل التطبيق على الهاتف الذكي.