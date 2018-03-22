الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

بواسطة / بتاريخ 2018-03-22 في 7:00 ص /
sabq2-600x55313

حالة الطقس

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خاصةً الساحلية، مع احتمال لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح

جنوبية غربية  – شمالية غربية / 12 – 22  / 30 كم/ساعة بوجه عام.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، وتميل درجات الحرارة للإرتفاع التدريجى على بعض المناطق نهار السبت، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف مع اَخر ليل الجمعة وصباح السبت الباكر خاصة على المناطق الغربية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحرعمان.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: