الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خاصةً الساحلية، مع احتمال لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 12 – 22 / 30 كم/ساعة بوجه عام.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، وتميل درجات الحرارة للإرتفاع التدريجى على بعض المناطق نهار السبت، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف مع اَخر ليل الجمعة وصباح السبت الباكر خاصة على المناطق الغربية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحرعمان.