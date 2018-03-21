زائران يسرقان مجوهرات بـ1.2 مليون درهم من فيلا مواطنة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائر أسيوي وآخر هارب بتهمة السطو ليلاً على فيلا امرأة مواطنة وسرقة مجوهرات من الذهب والألماس قيمتها مليون و200 ألف درهماً.

واعترف المتهم الأول المضبوط إنه تجول برفقة المتهم الثاني الهارب في منطقة أم سقيم الأولى قاصدين السرقة ووقع اختيارهما على فيلا تأكدا من خلوها من سكانها، ثم تسلقا سورها وتسللا إليها، وبحثا في الطابق الأرضي عن شيء لكن لم يجدا فتوجها إلى الطابق العلوي وعثرا على خزنة حديدية محكمة الإغلاق، فكسراها، وسرقا محتويات من مجورهات ووضعها داخل حقيبة سفر المتهم الثاني الذي غادر الدولة بقصد التصرف في المسروقات وبيعها هناك.

وقالت المجني عليها، 31 عاما، إن شقيقتها عادت إلى الفيلا في حوالي الساعة الخامسة صباحاً برفقة السائق وعاملتين وشاهدوا فوضى في المكان واكتشفوا سرقة محتويات الخزنة من مجوهرات من الذهب والألماس قيمتها مليون و200 ألف درهم بالإضافة إلى أضرار أحدثت في الفيلا، قيمتها 30 ألف درهم، فيما كشفت شرطة دبي أن المتهمين متورطين في قضايا سرقة عدة بالأسلوب ذاته.