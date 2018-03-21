شاهد بالصور | زهور الكرز تتفتح حول العالم

تشهد الكثير من الدول حول العالم بدء تفتح ظهور الكرز، والتي حولت شكل الحقول في هذه البلاد إلى الألوان الزاهية المختلفة بين الوردي والأبيض والأصفر.

ورصد موقع “MSN” الأمريكي تفتح ظهور الكرز حول العالم، موضحة أن زراعة الكرز دخلت مرحتلها الثانية بعد بدء تفتح الزهور مع قرب انتهاء فصل الشتاء.

وتابع الموقع بالقول أنه نادرا من أن يسمح البرودة القارسة في تفتح الزهور بشكل سريع، وعلى الرغم من هذه البرودة التي شهدتها شهور الشتاء حول العالم، إلا أن زهور هذا النبات انتشرت في كل مكان.

والكرز هو فاكهة من نباتات مختلفة تنتمي للعائلة الجينية “برونوس”، غير أن بعض نباتات الكرز تطلق الزهور ولكن من أجل الزينة فقط ودون انتاج الثمار، وعادة ما تظهر هذه الزهور غير المنتجة للثمار حول العالم دون أن يتم زراعتها أو متابعتها بواسطة البشر.