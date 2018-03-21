عمومية “اتصالات” تعتمد توزيع أرباح على المساهمين بواقع “80” فلساً عن السهم الواحد لسنة 2017

صادقت الجمعية العمومية لـ” مجموعة اتصالات” خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته اليوم في مقر الشركة في إمارة أبوظبي، على توصية مجلس إدارة “مجموعة اتصالات”بتوزيع أرباح إجمالية على المساهمين بواقع 80 فلساً عن السهم الواحد عن السنة المالية 2017 كاملة، كما صادقت الجمعية على برنامج إعادة شراء الشركة لأسهمها بما لا يتجاوز 5% من رأس المال المدفوع بما يعادل 434.8 مليون سهم بغرض الإلغاء أو إعادة البيع.

هذا وتم تعيين كلاً من سعادة عيسى محمد السويدي كرئيس لمجلس إدارة شركة مجموعة اتصالات، وسعادة عيسى عبدالفتاح كاظم كـنائب لرئيس المجلس. كما تم تعيين كل من سعادة هشام عبدالله القاسم، وسعادة محمد سلطان الهاملي وسعادة صالح عبدالله لوتاه وسعادة مريم سعيد غباش كأعضاء لمجلس الإدارة، وسيتم تعيين العضو السابع قريباً.

كما انتخبت الجمعية العمومية لاتصالات أربع أعضاء لمجلس الإدارة لشغل المقاعد غير المخصصة لمساهم الحكومة وهم: سعادة الشيخ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري وسعادة عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال وسعادة خالـــــــد عبد الواحــــد حسن الرستمــاني وسعادة عتيبة خلف أحمد خلف العتيبة.

وصلت أرباح “مجموعة اتصالات” الصافية بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 8,4 مليار درهم، نتج عنه هامش أرباح صافية وصلت نسبته إلى 16%، في حين وصلت قيمة الأرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 26 مليار درهم، بهامش نسبته 50%.

في هذا السياق قال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة “مجموعة اتصالات”، في الكلمة التي ألقاها في اجتماع الجمعية العمومية، ” حققت مجموعة اتصالات أداءً إيجابياً خلال عام 2017؛ حيث برهنت على قدرتها في الحفاظ على زخم أعمالها وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات والتفاعل الإيجابي مع التطورات السريعة التي شهدها قطاع الاتصالات، من بينها التحول الرقمي والتغيرات الغير مسبوقة في الساحة الاقتصادية داخل أسواقنا المختلفة”.

وأضاف السويدي “واصلت “مجموعة اتصالات” تعزيز مكانتها الريادية كإحدى أبرز شركات الاتصالات في المنطقة، حيث تعمل اتصالات على تمكين التحول الرقمي في كافة اعمالها الداخلية والخارجية عبر أسواقها الدولية، من خلال الاستجابة بشكل استباقي في التعامل مع التطورات التكنولوجية، بالارتكاز على أحدث الابتكارات العالمية في صناعة الاتصالات الحديثة”.

وأكد رئيس مجلس إدارة “مجموعة اتصالات”، ” في ظل رؤية اتصالات الجريئة للمستقبل الرقمي، فإننا نعمل مع الشركات التابعة للمجموعة على تبني خطط الطموح الرقمي من أجل تعظيم فرص النمو والمضي قدما لإحداث التحول الذي صمم ليساهم في الارتقاء والوصول الي نمط حياة متصل لجميع العملاء، وتسريع عجلة النمو الاقتصادي للشركات، وتعزيز القدرة التنافسية في الاسواق التي نعمل بها. واليوم، ومن خلال تطوير واحدة من أفضل البنى التحتية في العالم، أصبحت “اتصالات” شريكاً حيوياً في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يدعم رؤية دولة الإمارات والرامية الى أن تكون من ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد. ونحن على ثقة بأن “اتصالات” قادرة على المساهمة في تحقيق جهود وتطلعات القيادة الرشيدة، لتصبح دولة الإمارات في طليعة التنمية الرقمية في المنطقة”.

ولفت السويدي “نجحت “اتصالات” على مدار أكثر من أربعة عقود من تحقيق طموح وتوقعات الملايين من العملاء عبر الأسواق التي تعمل بها. ولا يزال تعزيز تجربة العملاء في صميم استراتيجيتنا التي تهدف إلى إنشاء خدمات وحلول مبتكرة ذات تأثير إيجابي على حياتهم اليومية.

مضيفاً “وبالوصول إلى أبرز التطورات التي شهدتها ” اتصالات” خلال العام 2017، واصلت المجموعة أداءها الجيد من خلال تحقيق 8.4 مليار درهم من الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي والذي نتج عنه هامش أرباح صافية نسبته 16%، كما وصل إجمالي قاعدة المشتركين للمجموعة الى 142 مليون مشترك، من بينهم 12.6 مليون مشترك بدولة الأمارات بنسبة زيادة سنوية وصلت الي 3% ذلك فضلاً على محافظة مجموعة اتصالات على تصنيفها الائتماني المرتفع”.

مشيراً إلى “لأن “مجموعة اتصالات” ترى نفسها شريكاً للمجتمعات التي تعمل بها وتلتزم بمسؤوليتها لتحسين حياة الأفراد فيها، واصلت اتصالات الدور المجتمعي بأمانة من خلال المساهمة في العديد من المبادرات التنموية والإنسانية المحلية والإقليمية والدولية التي أقيمت في عام 2017 في إطار “عام الخير” داخل وخارج دولة الأمارات”.

مؤكداً “لقد أصبحت التكنولوجيا والتحول الرقمي ذو تأثير كبير على الحياة اليومية للأفراد، لذلك فقد تضافرت جهودنا المبذولة في دعم وتطوير قدرات اتصالات لإثراء التفاعل بين التكنولوجيا والناس وتقديم خدمات مبتكرة وفريدة من نوعها تعزز من ريادة اتصالات بالمنطقة.، فكانت مساهمات اتصالات في المغرب مثالا حي على المبادرات المقدمة لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم لدعم مبادرات الحكومة المغربية في نفس المجال ، وقد برز دور “اتصالات” أيضا في التزامها بتقديم الدعم الصحي والتقني ضمن مشاركة اتصالات مصر مع منظمة الصحة العالمية لتوفير العلاج المجاني لآلاف المرضى المصابين بالتهاب الكبد الوبائي”.

ونوه رئيس مجلس إدارة مجموعة اتصالات، “إن قطاع الاتصالات مليء بالفرص والتحديات. وفي الوقت الذي تمكنت فيه المجموعة من اغتنام العديد من الفرص المجدية أظهرت اتصالات مستويات عالية من الحكمة والمسؤولية في التعامل المرن مع التحديات من خلال جهودنا الدؤوبة للحفاظ على محفظة أعمال مرنة وقوية توفر الانسجام والتكامل بين الأعمال بما يحقق أقصى قيمة لمشتركينا ومساهمينا في نفس الوقت”.

وفي الختام قال السويدي، “ان نظرتنا للمستقبل تملأها الثقة والتفاؤل، والعزم على المواصلة في دعم الابتكار والتركيز على دفع عجلة التحول الرقمي، لاغتنام الفرص المستقبلية ومنح العملاء تجارب معززة، وفي النهاية أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في دولة الأمارات على الرؤيا الثاقبة والدعم المتواصل لمجموعة اتصالات، كما نود أن نعبر عن عميق التقدير والامتنان للعملاء والمساهمين على ثقتهم الكبيرة التي حفّزت مجموعة اتصالات على مواصلة التقدم وفريق إدارة “اتصالات” وموظفيها على ولائهم وتفانيهم، وجهدهم الداعم لمسيرة الشركة في المضي قدما على درب النجاح.”

من جانبه قال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لــ “مجموعة اتصالات”، “نجحنا خلال عام 2017 في تمهيد الطريق نحو مستقبل استراتيجي من شأنه أن يسهم في دفع “مجموعة اتصالات” نحو تلبية تطلعات العملاء والمساهمين في تحقيق التحول الرقمي من خلال الاستمرار في الاستثمار في تقنيات المستقبل وريادة الأعمال”.

وأكد الرئيس التنفيذي “جاءت إنجازاتنا في عام 2017 كمؤشر واضح على مكانة اتصالات الريادية، كما اظهرت النتائج المالية الجيدة جهودنا المخلصة وتركيزنا الاستراتيجي على التحول الرقمي الذي مكّن “مجموعة اتصالات” من الحفاظ على زخم أعمالها وتعزيز مصادر الإيرادات وإثراء الأعمال وتقديم خدمات وعروض مبتكرة. حيث وصلت الإيرادات الموحدة للمجموعة بنهاية 2017 الى 51.7 مليار درهم بينما وصلت الأرباح التشغيلية الموحدة قبل احتساب حق الامتياز لــ 17.45 مليار درهم بنسبة نمو سنوية بلغت 3% على الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي، وقد ساعد هذا الأداء الجيد “اتصالات” على تعزيز مكانتها كـ”أقوى علامة تجارية” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تجارية بلغت 7.7 مليار دولار. هذه المكانة الريادية التي نجحت مجموعة اتصالات في الوصول إليها من خلال مواءمة الأعمال بين شركات المجموعة في الأسواق التي نعمل بها مع السعي الدائم لاغتنام الفرص المجدية والاستفادة منها لتكون بمثابة ترجمة لجميع الإنجازات التي تحققت تاركة انطباعاً إيجابيا في أذهان الناس وقلوبهم”.

مضيفاً “أطلقت اتصالات خلال عام 2017 استراتيجية جريئة، تعظّم من خلالها القيمة المقدمة للعملاء وللمساهمين في ظل التحديات المستمرة التي يشهدها قطاع الاتصالات والاقتصاد الكلي في بعض الأسواق التي نعمل بها والتي شهد بعضها تباطؤاً اقتصادياً أدى الى انخفاض قيمة العملة. وبالرغم من ذلك، تواصل اتصالات سعيها في استهداف النمو مع التركيز على محفظة أعمال مستدامة تجمع التوازن والمرونة في آن واحد”.

وأكد العبدولي “نجحنا خلال عام 2017 في تطوير الأعمال الدولية وتهيئتها لتكون جزءاً من رحلتنا الرقمية، حيث تمكنا مؤخراً من إطلاق شبكة الجيل الرابع في السوق المصري ونعمل على تمكينها في اغلبية شركات “اتصالات” الدولية لتتمكن من مواكبة رحلتنا الرقمية وحرصاً منا ان تكون التقنيات الحديثة في متناول عملائنا بأسواقنا المختلفة”.

وأشار “كان إطلاق “ swyp“، المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لفئة الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً استراتيجيا يهدف الي التفاعل الإيجابي مع التحول والتطور الكبير لسلوكيات المستخدم، فضلاً عن كونه تأكيداً منا على الأهمية التي نوليها لهذا الجيل الواعد وأهمية تلبية احتياجاته المتغيرة. فكان إطلاق هذه المنصة الرقمية المتكاملة لنوفّر للشباب قيمة مضافة، نقدم من خلالها نموذجاً فريداً في نهج الابتكار الرقمي لهذا القطاع المتنامي. كما شهد عام 2017 العديد من الطفرات التكنولوجية، خاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات باعتبارهما لاعبين محوريين في تمكين المستقبل الرقمي، لذا، أولت اتصالات تلك التقنيات الناشئة اهتماماً بالغاً عن طريق أطلاق عدة تجارب مبتكرة ضمن برنامج استراتيجي مبتكر، يهدف الي الارتقاء بالأعمال وتجربة العملاء كنهج داعم لاستراتيجية اتصالات في التمكين الرقمي على المدى الطويل”.

مضيفاً “في ظل الارتفاع المتنامي في اعتماد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء حول العالم، ومع الفرص الواعدة التي ستوفرها شبكة الجيل الخامس عند إطلاقها على صعيد النمو الاقتصادي والتعليم والتوظيف والنقل والقطاعات الأخرى، اكتسبت استثمارات “اتصالات” في تقنيات الجيل الخامس أهمية كبيرة حيث نجحت “اتصالات” بإجراء أسرع تجربة حية لهذه الشبكة في المنطقة، تمكنت من خلالها من تسجيل رقم قياسي جديد في السرعة على مستوى المنطقة بواقع 71 جيجابت في الثانية. كما نجحنا خلال عام 2017 في الإطلاق التجريبي لأول شبكة لتكنولوجيا 5G ذات النطاق العريض في المنطقة، والتي تم نشرها في بعض المناطق داخل دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وفي ختام كلمته قال الرئيس التنفيذي “ويسعدني ختاماً أن أتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم المتواصل لقطاع الاتصالات، وأثمّن رؤيتهم المستقبلية التي حفزتنا ومنحتنا منصة للتميز وإظهار أفضل إمكاناتنا. وقد ساعدت المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات، إلى جانب علاقاتها القوية مع معظم دول العالم، على نمو وتعزيز إنجازات “اتصالات” والوصول بها إلى مستوى عالمي. كما أتوجه بخالص الشكر الى الموظفين المتفانين والعملاء المخلصين والمساهمين الداعمين الذين كان لهم دوراً رئيسياً في تحفيزنا لإكمال عام مليء بالإنجازات والنجاحات “.