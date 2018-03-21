ليفربول: محمد صلاح ليس للبيع حتى لو تلقى عرضا قياسيا يجعله الأغلى في العالم

قال نادي ليفربول الإنجليزي إن نجمه المصري محمد صلاح ليس للبيع، حتى لو تلقى عرضا قياسيا يجعله أغلى لاعب كرة قدم في العالم.

ويسعى ليفربول للحفاظ على هدافه الأول هذا الموسم، من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وسجل صلاح 36 هدفا مع ليفربول في كل البطولات خلال الموسم الحالي، بعد انتقاله للنادي الإنجليزي قادما من روما الإيطالي مقابل 36.9 مليون جنيه استرليني.

وارتفعت القيمة السوقية لصلاح، بفضل أدائه الرائع وأهدافه الحاسمة، كثيرا وأصبح يُصنف ضمن فئة الأفضل في العالم إلى جانب لاعبين بارزين مثل ليونيل ميسي ونيمار.

وذكر موقع “إسي آي إي إس” إلى أن القيمة السوقية لصلاح قد ارتفعت خلال الأشهر الستة الأخيرة أكثر من أي لاعب آخر في أوروبا.

وأشار الموقع إلى أن قيمة النجم المصري قد ارتفعت من 74.7 مليون يورو إلى 162.8 مليون يورو.

كما أشارت صحيفة “التايمز” البريطانية إلى أن صلاح أصبح محط أنظار العديد من الأندية العالمية، مشيرة إلى أن باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة هي الأندية الوحيدة الآن التي تستطيع التعاقد مع صلاح بعد ارتفاع قيمته بهذا الشكل.

ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا، بفارق أربعة أهداف عن المهاجم الإنجليزي هاري كين.

وأصبح لاعب فيورنتينا الإيطالي السابق أكثر لاعب يسجل أهداف في أول موسم له في تاريخ ليفربول.

وحصل صلاح، 25 عاما، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط، كما يعد مرشحا بقوة للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.