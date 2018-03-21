علي حمد : تطبيق “تقنية الفيديو” في الإمارات مدعاة للفخر

عقدت اللجنة المكلفة من مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي بتطبيق تقنية الإعادة التليفزيونية “حكم الفيديو المساعد”، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً، لبحث آلية تطبيق هذه التقنية، بعد فترة دخولها حيز التنفيذ في دوري الخليج العربي ومسابقة دوري الدرجة الأولى.

وحضر الاجتماع أعضاء فريق العمل وهم: علي حمد وخالد الدوخي، وأحمد يعقوب مدير إدارة الحكام بالاتحاد، كما حضرالإجتماع ممثلي عن لجنة دوري المحترفين، مالكة حقوق بث دوري الخليج العربي للمحترفين، وشركة (لايف) الناقل الرسمي لمباريات دوري المحترفين، والشركة المنفذة لتقنية حكم الفيدو المساعد.

واستعرض رئيس فريق العمل وخبير التحكيم المعروف، علي حمد، جهود اللجنة منذ بداية التكليف، والإعداد لتطبيق المشروع بشكل تجريبي غير رسمي، وحتى دخوله حيز التنفيذ الرسمي، ووقف علي حمد على أهم الإيجابيات التي تضمنها تطبيق التقنية والارتياح بشكل عام من قبل الأندية والأجهزة الفنية والإدارية للتطبيق، إذ أن الحالات التي تم استخدام التقنية خلالها أثبتت صحتها وضرورة مراجعتها من قبل الحكام، مشيراً إلى أن قضاة الملاعب في اتحاد الكرة استوعبوا تماماً القوانين والشروط التي تحكم التطبيق والتواصل بين الحكام خلال المباراة شهد أعلى مستويات الدقة والتعاون والفهم الدقيق لهذه التقنية الجديدة التي تشهدها ملاعب كرة القدم في العالم.

وأشار رئيس فريق عمل تقنية حكم الفيديو المساعد، أن الحكام وباستخدام التقنية وبشكل تدريجي وبمرور المباريات أصبحوا يستهلكون وقتاً قصيراً في المراجعة واتخاذ القرار الصحيح، وهذا الأمر غاية في الأهمية والحساسية لأن الوقت المستهلك يؤثر كثيراً على متعة المباراة، وقضاة ملاعبنا حريصون جداً في التعاطي مع هذه الجزئية المهمة بدون التأثير على صحة ودقة القرار المتخذ.

وتمنى علي حمد، أن يكون كل المهتمين بكرة القدم ومن يعنيهم الموضوع من لاعبين ومدربين وإداريين وإعلاميين ومحللين للحالات التحكيمية في القنوات الفضائية، ومعلقين، مطلعين على قوانين هذه التقنية وأن يشاركونا في الاجتماعات التعريفية التي يتم عقدها في اتحاد الكرة، وأن يستثمروا الدعوات التي يوجهها الاتحاد لهم للمشاركة في النقاش والاطلاع على تفاصيل هذه التقنية الجديدة والتي تم إقرارها بشكل نهائي من قبل المجلس التشريعي للاتحاد الدولي فيفا وستطبق فعلياً في مونديال روسيا 2018، لافتاً إلى فخره كون اتحاد الإمارات لكرة القدم يعتبر من أوائل الاتحادات في العالم التي سارعت إلى التطبيق الرسمي، وأول اتحاد عربي ورابع اتحاد آسيوي.