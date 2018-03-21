شاهد بالفيديو | تصادم سفينتي شحن عملاقتين بميناء كاراتشي في باكستان

بواسطة / بتاريخ 2018-03-21 في 7:40 م /
sabq2-600x55313

انتشر في الإنترنت فيديو يوثق لحظة تصادم سفينتي شحن في ميناء مدينة كاراتشي الباكستانية ما أدى إلى سقوط عدة صناديق لنقل البضائع في المياه.

 

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: