شاهد بالفيديو | تصادم سفينتي شحن عملاقتين بميناء كاراتشي في باكستان
بواسطة روسيا اليوم / بتاريخ 2018-03-21 في 7:40 م /
انتشر في الإنترنت فيديو يوثق لحظة تصادم سفينتي شحن في ميناء مدينة كاراتشي الباكستانية ما أدى إلى سقوط عدة صناديق لنقل البضائع في المياه.
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