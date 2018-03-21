انستجرام تختبر ميزة إعادة مشاركة المحتوى دون الحاجة لتطبيقات خارجية

قد لا تكون مميزات سناب شات هي الوحيدة التي تتطلع إليها انستجرام لنسخها في تطبيقها، حيث تختبر الشركة حاليًا نسخ ميزة Twitter-tweet الخاصة بتويتر في تطبيقها وتحديدًا في قصص انستجرام، حيث أكد متحدث باسم الشركة لموقع TechCrunch أنها تعمل بالفعل على مثل هذه الميزة ويتم اختبارها حاليًا مع عدد محدد من المستخدمين.

في حين أن هذه الميزة متوفرة في عدد كبير من تطبيقات انستجرام والتابعة لأطراف خارجية مثل كلٍ من تطبيق Regram و Media Repost for Instagram و Repost for Instagram، إلى أنها لم تشق طريقها إلى التطبيق الرسمي، عمومًا فيما يخص هذه الميزة المنتظرة، ستُتيح للمستخدمين تضمين صور Instagram عامة داخل قسم “القصص” في التطبيق، بمعنى آخر إعادة نشر المشاركة على الخلاصة الخاصة بهم كطريقة للمشاركة مع المتابعين داخل قصصهم.

مع دعها إمكانية تغيير التصميم ونقل وتحجيم المشاركة وحتى إضافة تعليقات أو صور باستخدام الأدوات الإبداعية في انستجرام، كما وستتيح للمستخدمين اختيار عدم السماح بوضع مشاركات انستجرام الخاصة بهم في الاعداد الجديد quote-Storied في انستجرام.

أخيرًا أشارت الشركة بأن ليس هناك جدول زمني محدد حول موعد طرح هذه الميزة للجميع، أو حتى زيادة عدد المستخدمين الخاضعين لعملية اختبار هذه الميزة، ولكن من المتوقع جدًا أن نراها متاحة للجميع عاجلًا وليس آجلًا.