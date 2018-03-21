الأردن | أحكام مشددة بحق 17 متهما بالترويج لـ”داعش”

اصدرت محكمة امن الدولة اليوم الاربعاء أحكاما مشددة بحق 17 متهما من المروجين والملتحقين بعصابة داعش الارهابية شملت 10 متهمين في قضيتين منفصلتين تراوحت ما بين الوضع بالأشغال المؤقتة اربع سنوات إلى 15 سنة. واعلنت الاحكام خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة.

وتضمنت الأحكام خمسة اردنيين متهمين تم ادانتهم بتهم الترويج لأفكار جماعات إرهابية ومحاولة الالتحاق بعصابات مسلحة إرهابية والمساعدة على الالتحاق بهذه العصابات المسلحة، ووضع كل من المتهمين الأربعة بالأشغال المؤقتة اربع سنوات.

كما حكمت على المتهم الخامس الفار من وجه العدالة الوضع بالأشغال 15 سنة عن تهمة الالتحاق بعصابات إرهابية.

وطبقت ذات الأحكام على خمسة متهمين في قضية ثانية منفصلة وتحمل في واقعتها ذات الأسلوب الجرمي.

كما شملت الأحكام المشددة سبعة متهمين من المروجين لأفكار عصابة داعش الارهابية بمدد تراوحت ما بين الوضع بالأشغال سنتين إلى سبع سنوات.

وأبرز تلك القضايا التي شملت الأحكام ثلاثة متهمين حكم على كل منهم الوضع بالأشغال سبعة سنوات لإدانتهم بتهمة الترويج لأفكار عصابة داعش الارهابية.

وكان المتهمون قد اخذوا على عاتقهم الترويج لعصابة داعش الارهابية وإقناع الناس بهذه العصابة ومبايعة المتهمين نيابة عن رئيسها الإرهابي أبوبكر البغدادي.