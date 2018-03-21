مجلس الامن يمدد العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية لمدة عام

اقر مجلس الامن الدولي بالاجماع اليوم الاربعاء مشروع قرار امريكيا بشأن تمديد العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية لمدة عام.

ونص القرار على تمديد ولاية فريق الخبراء المتعلقة بالتدابير المفروضة في قرارات المجلس السابقة حتى ابريل من عام 2019.

واكد على ان انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية ووسائل ايصالها لايزال يشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين فيما حث القرار جميع الدول والهيئات الاممية المعنية وغيرها من الاطراف المهتمة على التعاون التام مع لجنة العقوبات المشكلة عملا بالقرار السابق الذي صدر في عام 2006.

كما طالب بتقديم اية معلومات بشان تنفيذ التدابير المفروضة بموجب قرارات المجلس السابقة والمتعلقة بالعقوبات على كوريا الشمالية التي تخضع لسلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الامن الدولي منذ عام 2006 بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

ويأتي القرار الدولي في وقت تظهر فيه مؤشرات على التقارب بين الكوريتين اللتين عقدتا محادثات تاريخية بينهما اواخر الشهر الماضي بعد توقف دام سنوات في حين تظهر مؤشرات على تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة حيث يعتزم الرئيس الامريكي دونالد ترامب عقد قمة مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في مايو المقبل