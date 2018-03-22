شرطة أبوظبي تضبط خليجي سرق سيارتين تركها أصحابها في حالة تشغيل

انتهز شاب خليجي يبلغ من العمر 27 عاماً فرصة ترك سيارتين في حالة تشغيل ونزول سائقيها منها وقام بسرقتهما و التسبب في حوادث مرورية وحذرت شرطة أبوظبي سائقي السيارات من عدم ترك محرك السيارة يعمل في حالة نزول سائقيها منها وإغلاقها بإحكام وايقافها في المواقف المخصصة لها.

وكان مركز شرطة الشعبية بمديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي تلقى بلاغين يفيدان بالسرقة وقيام المتهم بوضع لوحات سيارات أخرى على السيارات المسروقة ليصعب التعرف عليها من الأجهزة الأمنية.

وأوضح العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير مديرية شرطة العاصمة أن فريقاً من البحث والتحري كشف ملابسات القضية، و تم تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق التي حدثت فيها الواقعتين، وبالبحث والتحري تم التوصل إلى المتهم وضبطه، مشيراً إلى أن واقعة سرقة السيارات تتم غالباً بسبب ترك أصحابها لها في حالة تشغيل والنزول منها لقضاء غرض معين ليستغل أصحاب النفوس الضعيفة الفرصة ويقومون بسرقة السيارة، وهذه الجريمة يمكن تفاديها بسهولة في حال التزم أفراد المجتمع بعدم ترك سياراتهم في حالة تشغيل حفاظاً عليها من السرقة.

ودعا العميد المهيري أفراد المجتمع إلى ضرورة تأمين مركباتهم و عدم ترك مقتنياتهم الثمينة سواء المبالغ المالية أو الهواتف النقالة بشكل ظاهر، و وضع نظام الحماية والانذار ضد السرقات، مشيراً إلى أن مديرية شرطة العاصمة نظمت العديد من الحملات التوعوية لأفراد المجتمع في هذا الإطار.