انستغرام تسمح بإضافة روابط قابلة للنقر في الملف الشخصي

أعلنت انستغرام عبر مدونتها الرسمية قبل قليل عن إضافات جديدة للمستخدمين للتعبير عن انفسهم بشكل أكبر في خانة الملف الشخصي وذلك باستخدام علامات @ و # .

الفكرة ببساطة هي انه عندما تقوم بإضافة @ أو # في الملف الشخصي سوف يتم تصنيفها كروابط حيث يمكنك من خلال مثل هذه العلامات وضع اهتماماتك والاشياء التي تحبها او تهتم لها حيث سيقوم انستغرام بدءاً من اليوم باعتماد مثل هذه الوسوم او الحساب كروابط يتم الضغط عليها والوصول لها مباشرة .

عند وضع حساب شخص ما في ملفك سيتلقى هذا الشخص اشعاراً بذلك حيث يمكنه إزالة الرابط إلى ملفه الشخصي ليبقى الحساب موجوداً في ملفك ولكن بدون روابط .

على الجانب الآخر تعمل انستغرام على دعم ميزة الباركود QR Code داخل التطبيق وهذا يعني انه بإمكانك إضافة اي شخص عبر الكود المخصص له قريباً كما هو الحال على سناب شات وتويتر حالياً.