تبحر في مياه دبي بعد غد
إغلاق باب التسجيل لسباق دبي للسفن الشراعية اليوم

بواسطة / بتاريخ 2018-03-22 في 8:52 ص /
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وينظم الحدث الكبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2017-2018 وواحد من الفعاليات التي تقام في عام زايد 2018،حيث قام النادي ومنذ يناير الماضي بتنظيم تسع فعاليات في مختلف الرياضات البحرية، في الشراعية الحديثة وصيد الأسماك والكايت سيرف والقوارب الخشبية السريعة والدراجات المائية.

وينتظر أن يستكمل النواخذة والملاك اليوم كافة الإجراءات الخاصة والمتبعة للمشاركة في الحدث الكبير، خاصة وأن اللجنة المنظمة عملت على تسهيل المهمة عليهم في تأكيد المشاركة، ويتوقع أن يزيد عدد المحامل المشاركة في السباق اليوم على 100 سفينة سوف تبحر ظهر يوم بعد غد في مياه دبي نحو خط النهاية قبالة شواطئ دبي.

ومن المتوقع أن تقطع السفن المشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً بعد غد مشاركة كبيرة مسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية في مياه دبي.

 

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