إغلاق باب التسجيل لسباق دبي للسفن الشراعية اليوم

يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً اليوم، تمهيداً لإعلان قائمة السفن المشاركة في السباق الكبير، والمقرر أن ينطلق في مياه دبي يوم بعد غد عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

وينظم الحدث الكبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2017-2018 وواحد من الفعاليات التي تقام في عام زايد 2018،حيث قام النادي ومنذ يناير الماضي بتنظيم تسع فعاليات في مختلف الرياضات البحرية، في الشراعية الحديثة وصيد الأسماك والكايت سيرف والقوارب الخشبية السريعة والدراجات المائية.

وينتظر أن يستكمل النواخذة والملاك اليوم كافة الإجراءات الخاصة والمتبعة للمشاركة في الحدث الكبير، خاصة وأن اللجنة المنظمة عملت على تسهيل المهمة عليهم في تأكيد المشاركة، ويتوقع أن يزيد عدد المحامل المشاركة في السباق اليوم على 100 سفينة سوف تبحر ظهر يوم بعد غد في مياه دبي نحو خط النهاية قبالة شواطئ دبي. ومن المنتظر أن تعتمد اللجنة المنظمة للسباق كافة التفاصيل الخاصة بمسار السباق في الساعات المقبلة على ضوء التقارير الخاصة بحالة البحر وسرعات الرياح واتجاهها والتي تتابعها اللجنة المنظمة على مدار الساعة من أجل إقامة السباق الكبير في أفضل الظروف. ويأخذ السباق المرتقب أهمية كبيرة لدى النواخذة والملاك المشاركين في السباق، كون السباق يمثل المحطة الثانية في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً قبل الوصول إلى الحدث الكبير والمهم سباق القفال 28.

ومن المتوقع أن تقطع السفن المشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً بعد غد مشاركة كبيرة مسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية في مياه دبي.