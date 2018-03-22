اليوم.. مهرجان أم الإمارات

يحتفي مهرجان أم الإمارات برؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وعطائها ومبادئها الإنسانية.

تم تصميم عدد من المناطق لتتضمن الأنشطة الترفيهية المتنوعة في جميع مرافق المهرجان، وذلك بهدف توفير أجواء تفاعلية، ومتميزة للضيوف والزوار من جميع فئات المجتمع.

يسرنا أن ندعوكم لقضاء يوم ممتع على كورنيش أبوظبي من خلال المشاركة في هذا الحدث المجتمعي الفريد، والذي يقام لأول مرة احتفاءً بمكانة أم الإمارات ودورها المحوري في المجتمع.

وتستضيف الواجهة البحرية، معارض فنية واستعراضات، وخيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى فعاليات أخرى تقام في أربعة مناطق متخصصة إلى جوار جناح أم الإمارات الذي شهد أعمال تطوير وتحديث مؤخراً.

تتميز كل واحدة من المناطق المتخصصة في تقديم فكرة، تسلط الضوء على الرحلة التي يخوضها الإنسان خلال مراحل تطوره، بدءاً من الطفولة واللهو إلى مرحلة البلوغ، وما يختبره الإنسان من رعاية الأم والعائلة. وينقسم فضاء المهرجان على خمسة مناطق وهي جناح أم الإمارات، ومنطقة السعادة ومنطقة التقدم، ومنطقة مطاعم الشاطئ والسوق.

يبلغ سعر تذكرة الدخول 25درهم إماراتي للكبار و15 درهم لمن تتراوح أعمارهم من 2 ولغاية 12 عاماً، ويسمح بدخول الأطفال حتى عمر السنتين ومن هم فوق الستين عاماً وأصحاب الهمم مجاناً. و