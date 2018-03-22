انتهاء أعمال صيانة وإنارة طريق السيجي

أكد المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، الانتهاء من أعمال صيانة وإنارة طريق السيجي، لافتا إلى أن من شأن هذه الخطوة الإرتقاء بكفاءة الطريق وجودته، وتقليل الحوادث الخطرة التي قد تقع عليه.

أعمال صيانة

وأضاف لــ «البيان» أن أعمال صيانة الطريق شملت إنارته بشكل كامل، تخطيط الشارع ورفع معدلات السلامة المرورية عليه، بالإضافة الى إصلاح الأجزاء المتضررة في الطريق، وإضافة مطبات صناعية في الأماكن التي تكثر بها المنحنيات، موضحاً أن هذه الأعمال تمت بالتعاون مع إدارة المرور في شرطة الفجيرة.

وأفاد الحمادي بأن الوزارة تستخدم مواد مبتكرة لصيانة وإنشاء الطرق في الدولة، لضمان استدامتها ورفع معدل خدمتها وأدائها، ومن ضمن ذلك استخدام مادة البوليمرز التي تعمل على زيادة صلابة الطبقات الأسفلتية ومقاومتها لتكون الحفر والتشققات فيها، وقد تم استخدام هذه التقنية في وصلة سيجي على طريق الذيد مسافي، لافتا إلى أن تقنية الدهانات العاكسة تستخدم على جانبي الطريق، وتعمل على تعزيز السلامة المرورية على الانحناءات خاصة في المواقع ذات الإنارة الضعيفة، فضلاً عن المناطق التي ترتفع فيها نسب الحوادث، ويتم ذلك لتحسين الرؤية في الأماكن التي تشكل خطرا على المستخدمين.

أرقام طوارئ

وقال مدير إدارة الطرق إن الوزارة وانطلاقاً من ضمان سلامة مستخدمي الطرق، وضعت لوحات إرشادية تدل على أرقام الطوارئ في حال مواجهة أية مشكلة على الطرق، وذلك في سبيل تعزيز الاستجابة السريعة للحالات الطارئة كما تم تشكيل فرق ودوريات معنية بسلامة وسعادة مستخدمي الطرق على مدار الساعة، موضحاً أن فرق مراقبة وسلامة الطرق الاتحادية تعمل على تعزيز الصيانة المبنية على الأداء وجودة العمل وسرعة الاستجابة.