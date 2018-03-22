16% من المراهقين المواطنين يتشمسون كالمشاهير للاستعراض فقط
يتعرض 16 في المئة من المراهقين المواطنين لأشعة الشمس، بغية الحصول على برونزاج يحاكي البشرة الذهبية للمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بحسب دراسة أجرتها جامعة الإمارات.
وأوضح لـ «الرؤية» الأستاذ في كلية الطب ـ جامعة الإمارات واستشاري الأمراض الجلدية الدكتور حسن كلداري أن العينة التي شملها البحث ضمت 300 شخص من المواطنين والمواطنات دون سن 21 عاماً.
وأكد أن النسبة التي أظهرها البحث تتقارب مع نسب دول غربية، مع فوارق تتعلق بكون المجتمع المحلي محافظ نسبياً، مشيراً إلى أن النسبة تظهر مدى تأثر شريحة جيدة من فئة المراهقين بمحتوى سوشيال ميديا الذي يسوق المشاهير خصوصاً نجوم السينما والمغنيين وعارضات الأزياء وفق معايير معينة تتغير بشكل مستمر.
ونوه كلداري إلى أن المحتوى الإعلامي عبر قنواته المختلفة يقدم للجمهور موضة جديدة كل عام، وهناك الكثير الانطباعات والصور النمطية والذهنية تترسب في عقول المراهقين بوعي وبغير وعي.
وأكد أن محتوى وسائل التواصل الإجتماعي الخاص بما يفعله المشاهير أخذ حيزاً كبيراً من الفضاء الإعلامي والدعائي خلال الأعوام الأخيرة.