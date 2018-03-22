بالصور: انتركاتيكا.. قارة الحيوانات المذهلة

بدأت الرحلة إلى انتركاتيكا من بونتا أريناس، عاصمة منطقة ماجالانس في تشيلي، واستمرت 3 أيام وسط أجواء الشروق القطبية حتى وصلت السفينة إلى الجزر الأولى من القارة غير المسكونة، انتركاتيكا.

يرصد مصور وكالة “رويترز” ألكسندر منبجيني رحلة لفريق منظمة “جرين بيس” المهتمة بالطبيعة إلى القارة القطبية، إذ رافق الفريق على متن السفينة التي نقلتهم إلى القارة ليبدأ التقاط صور للمناظر الطبيعية والجبال والتكوينات الثلجية بالإضافة إلى الحيوانات القطبية التي تعيش على هذه القارة.

يبين المصور أن منظمة “جرين بيس” الدولية نظمت رحلة لرفع التوعية ودعم الاقتراح الأوروبي المقدم من أجل انشاء أكبر منطقة محمية على الأرض في قارة انتركاتيكا، وكانت الخطة هي خلق جنة آمنة للحيوانات البحرية بعيدا عن الصيد الصناعي.

يوضح المصور أن الاقتراح يهدف إلى تجهيز مساحة تغطي 1.8 مليون كلم مربع من البحار لتكون جنة للحيتان والثدييات البحرية والبطاريق والكثير من الأنواع السمكية.

يقول توم فورمان، قائد حملة الاستكشاف في جرين بيس:” انتركاتيكا نفسها ممية وفق معاهدة انتركاتيكا لكن هناك تزايد في انتهاك المياه حول انتركاتيا وأصبحت تعاني من المشكلات التي يعاني منها باقي العالم مثل تزايد مستويات ثاني أكسيد الكربون وتزايد الحمضيات والبلاستيك في المحيطات”، قبل أن يضيف: ” لذا، فإن الفرصة هو حماية هذه المناطق التي تكون حيوية لاسيما وأنها تضم عدد هائل من الانواع، وهي فرصة لا ينبغي أن نفقدها”.

وبحسب جرين بيس، فإن المشكلة الأكبر التي تهدد انتركاتيكا هو تزايد الصيد الصناعي لحيوان الكريل، وهو أحد أنواع الجمبري، وهو ما يهدد حياة باقي الحيوانات مثل البطاريق والحيتان والثديات البحرية التي تعتمد في نظامها الغذائي بشكل مباشر أو غير مباشر على الكريل.