زيدان يمنح الضوء الأخضر للتوقيع مع ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني قد منح الضوء الأخضر لرئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز لإتمام صفقة التوقيع مع روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني، حسبما أشار إليه موقع سبورت 360. وذكرت تقارير صحفية أخرى أن نادي العاصمة الإسبانية قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع وكيل أعمال الدولي البولندي للحصول على خدماته الصيف المقبل.

ويرغب الميرينجي في تعزيز خط الهجوم الموسم المقبل بعد تراجع النتائج هذا الموسم، خصوصًا على الصعيد المحلي مع الابتعاد بفارق كبير من النقاط عن برشلونة في صدارة الليجا وتوديع كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي على يد الصغير، ليجانيس.

وذكرت صحيفة آس أن رغبة أسطورة الكرة الفرنسية قد التقت مع رغبة بيريز في انتداب اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا والذي يعد هدفًا قديمًا لرجل الأعمال الإسباني منذ موسم 2012-13.

وما زال اللوس بلانكوس لم يدخل في مفاوضات مباشرة مع النادي البافاري، نادي البوندسليجا الذي لا يريد التفريط في مهاجمه الرئيسي، ولكنه لم يغلق الباب تمامًا أمام رحيله مقابل مبلغ يقارب الـ 100 مليون يورو.