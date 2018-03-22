دبي: السماح لمقاولي المنشآت المعدنية الحصول على رخصة البناء دون وجود استشاري

في إطار جهود بلدية دبي لتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتحقيق بيئة استثمارية محفزة وإيمانا منها بقدرات و كفاءات الكوادر العاملة في السوق المحلي، وللعمل على تقليل الكلفة المالية وسرعة إنجاز مشاريع المباني الصناعية لتلبية و مواكبة عجلة التطور في مجال الإنشاءات.

أصدرت بلدية دبي التعميم رقم 224 لعام 2018 بخصوص تفعيل نشاط التصميم والتنفيذ لشركات مقاولات تشيد المنشآت المعدنية، ووفقا للتعميم فقد تم السماح لمقاولي المنشآت المعدنية بالتقديم المباشر للحصول على رخصة البناء للمباني الصناعية التي لا يزيد ارتفاعها عن أرضي و أول وبذلك يمكنهم تصميم و تنفيذ المشروع بدون وجود استشاري بحيث تتولى الشركة مهام التصميم والتنفيذ ، ويعود هذا التعميم بالنفع والفائدة على ملاك المشاريع بتوفير تكلفة المشاريع وتقليل المدة الزمنية لتنفيذها.