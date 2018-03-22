شرطة أبوظبي تبدأ إرسال رسائل لتنبيه السائقين عند تشكل الضباب

بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتفعيل المنظومة الوطنية للإنذار المبكر لإرسال رسائل إلكترونية متغيرة تحذيرية وتوعوية تنبه السائقين على الطرقات السريعة والقاطنين في المناطق المجاورة بضرورة توخي الحيطة والحذر في حالات تشكل الضباب وتقلبات الطقس عموماً أو عند وجود حوادث معرقلة لحركة السير وغيرها من الإرشادات التي تعمل على رفع مستوى السلامة على الطرق.

وجاء في الرسالة التي أرسلها النظام عبر الأبراج الذكية للسائقين على الطرق الخارجية اليوم : تشكل ضباب كثيف في جزيرة أبوظبي يرجى ترك مسافة آمنة وتخفيف السرعة .. رافقتكم السلامة .

وتحتوي الأبراج الذكية على أحدث التكنولوجيا المتوفرة في الأسواق العالمية منها لوحة تحديد السرعات القانونية في الشوارع، وكاميرا المراقبة التي تعد ذاكرة تلفزيونية مغلقة لمراقبة الطرقات، وكاميرا تعـرف تلقائي على لوحات المركبات، ورادار.

وتعمل تقنية الأبراج الذكية من خلال حساسات لرصد الضباب تقوم بإرسال إشارة فورية إلى مركز التحكم، وتركز الفكرة على ثلاث خطوات رئيسة، هي تحديد المناطق المتأثرة بحالات تقلبات الطقس عبر الدوريات المرورية أو الأبراج الذكية، وتحديد إطار لمساحة جغرافية أكبر تشمل المناطق المجاورة، وتوظيف وتفعيل شراكات القيادة العامة لشرطة أبوظبي لإرسال رسائل نصية تحذيرية على الهواتف النقالة.

وكانت شرطة أبوظبي نظمت بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورشة عمل تهدف إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمنظومة الوطنية للإنذار المبكر.