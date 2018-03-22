بلدية أبوظبي : إغلاق منطقة مشروع الممشى المقابل لفندق أنانتارا

تعلن دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي – عن البدء في تنفيذ أعمال مشروع الممشى المقابل لفندق أنانتارا في حوض شرق 01-41 على شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان داخل جزيرة أبوظبي.

وأوضحت الدائرة أن الإغلاق يشمل حظر الدخول إلى منطقة المشروع باستثناء الأشخاص المصرح لهم طوال فترة تنفيذ المشروع، ويبدأ إغلاق منطقة المشروع ابتداءً من يوم السبت الموافق 24 مارس ويستمر لمدة أربعة أشهر متصلة.