إقامة دبي تجمع شاب بأسرته بعد فراق 6 سنوات

في مشهد مؤثر، تمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي من لم شمل أب وأم بولدهما بعد فراق 6 سنوات حيث استقر الشاب في دبي كسائق في (أحد مؤسسات الدولة) فيما أسرته تعيش في موطنهما باكستان .

وجاء هذا اللقاء العاطفي المؤثر في أعقاب تواصل إدارة الشاب مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على أمل مساعدته بلقاء والده ووالدته أثناء عودتهما من مطار جدة في المملكة العربية السعودية إلى كراتشي عبر مطار دبي (ترانزيت) لمدة 4 ساعات حيث كانا (العمرة) بالأراضي المقدسة ليتفاجأ بالرد خلال فترة قياسية، متمثلاً بتحديد موعد للقاء أسرته في مطار دبي في تمام الساعة 11 و55 دقيقة الموافق يوم السعادة العالمي وليلة يوم الأم.

وبالفعل تم ترتيب الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال السماح للأم والأب بالانتظار في قسم جوازات مطار دبي مبنى 3 بحضور المقدم إبراهيم حمد الذي تابع الموضوع من بدايته وواصل دوامه حتى منتصف الليل كي يتسنى له الإشراف على الأمر و الاطمئنان على سير الإجراءات .

وسيطرت حالة من الذهول على كل الموجودين في قاعة الجوازات بمطار دبي ، وبحضور المقدم إبراهيم حمد مدير إدارة مراقبة جوازات المطار مبنى 3 حيث دمعت عيون الحاضرين لدى مشاهدة دموع الأم والأب المسن واستقبالها المفعم بالحنان ، تعبيراً عن اشتياقهما لولدهما الأكبر في الأسرة والذي سافر منذ نحو 6سنوات بحثا عن الرزق.

وفي هذا الإطار قال: اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في جعل عام 2017 عاماً للخير، ثمة استراتيجية وطنية متكاملة من أجل إيجاد مجتمع السعادة، باعتبار العطاء وفعل الخير مفتاحاً للسعادة. مستشهدا بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حين قال سموه «بنى زايد شعباً متعلماً طموحاً منفتحاً، وغرس في هذا الشعب أجمل معاني البذل والعطاء وحب الخير»، مضيفاً سموه أن «العطاء سعادة وخدمة الناس سعادة والبذل دون مقابل سعادة ولا نريد لشعبنا إلا الخير والسعادة .

و ضاف المري : من هذا المنطلق فأننا أردنا صنع حالة من السعادة في قلب الأم والأب والابن وحتى في قلوبنا لأننا كنا جزء من هذا الفعل الجميل الذي قمنا به أسوة بقادتنا وشيوخنا قائلا : خدمة الناس يحقق المعنى الحقيقي للسعادة.