«وفر» يستعرض خدماته المتنوعة في مجلس الشارقة للتخطيط العمراني و «شروق»

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة متمثلة ببرنامج خصومات موظفي حكومة الشارقة ” وفر ” معرضا في كلا من مجلس الشارقة للتخطيط العمراني و ” شروق ” بالشارقة الاسبوع الماضي بالتعاون مع عدد من الشركات المنظمة حديثا للبرنامج ، وهي كالتالي : وكالات الريس للسفريات و البواخر ، الزين لتنظيم المعارض والفعاليات ، مافين سبا ، حلول النظم الأمنية المتكاملة ، شركة ليبرتي للسيارات ( كاديلاك ) ، مركز الدليل الطبي ، مستشفى ميدكير، دار التعمير للاستشارات الهندسية، مركز سني الطبي ، مركز الجابر للنظارات

حيث استعرضت الشركات المتواجدة في المعرض خدماتها المتنوعة للموظفين وشرح نسبة الخصومات التي تقدمها كل شركة للمستفيدين من البرنامج ، اضافة الى تقديم عروض وهدايا قيمة لزوار المعرض ، و أوضحت الشركات للموظفين كيفية الاستفادة من الخصومات لتعزيز فكرة الادخار وتنظيم الميزانية عند الموظف.

وأثنى سعادة المهندس خالد آل علي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني على هذه المبادرة قائلا، “أن برنامج وفر يعد مبادرة فريدة من نوعها تنصب في صالح موظفي حكومة الشارقة، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للموظفين وبالشكل الذي يدعم الاقتصاد المحلي في الامارة، كما يعد البرنامج احد العوامل المؤثرة في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتقوية العلاقة المباشرة بين القطاعين العام والخاص، الامر الذي يتطلب من كافة الجهات التعاون والتفاعل البناء والمشاركة في كافة الفعاليات المنطوية تحت مظلته في سبيل انجاح هذا البرنامج وتحقيق اهدافه الموضوعه”.

من جهته، قال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): “يعتبر برنامج (وفر) أحد المبادرات المتميزة لحكومة الشارقة على صعيد اهتمامها بمواردها البشرية، وتعزيز الرضا الوظيفي لها، ولاشك في أن هذا سينعكس إيجاباً على مستوى سعادتهم، وبالتالي إنتاجيتهم، ويرفع من معدلات الولاء الوظيفي لمؤسساتهم ودوائرهم”.

وأضاف أن “وجود برنامج للخصومات بهذا الحجم، وعلى مستوى جميع موظفي حكومة الشارقة، يخفف من الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم، ويسهم في تنشيط السوق، من خلال سعي الموظفين للاستفادة مما يقدمه البرنامج من عروض قيمة، لاسيما مع تنوع القطاعات والخدمات التي يستهدفها، كما أن البرنامج يلعب دوراً مهماً في دعم العلاقات بين الجهات الخاصة والحكومية في الإمارة، ويفتح المجال لهما للعمل معاً في تعزيز النهضة والتنمية في الشارقة”.

وأوضحت جواهر سيف العود ـ مدير إدارة الفعاليات والأنشطة المجتمعية ومدير برنامج وفر، بأنه ضمن الخطة التشغيلية لعام 2018 تأتي هذه المبادرة لتحقيق رؤية البرنامج وذلك من خلال إقامة عدد من الفعاليات التي تسعى الى تعريف كل موظفي الحكومة ببرنامج وفر وترسيخ التعاون والشراكة الدائمة بين القطاع الحكومي الخاص في الدولة.

وأكدت بأن الدائرة تسعى من خلال هذه المبادارت إلى رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحقيق الرفاهية الإجتماعية وتقديم أفضل المميزات والخصومات والأسعار التنافسية لموظفي حكومة الشارقة , إلى جانب الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموظفين، والذي ينعكس إيجاباً على إنتاجية الموظف ودفع عجلة الإقتصاد على مستوى دولة الامارات .

وأضافت بأن البرنامج يقيم فعالياته على مدار السنة وذلك بالتعاون المستمر مع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة , إذ يقوم البرنامج بتسخير كافة السبل للوصول للمستفيدين وتعريفهم بكافة التفاصيل وابلاغهم فور انضمام الشركات والمؤسسات في برنامج “وفر” ,ويقوم البرنامج وبشكل يومي باستقبال طلبات عديدة من الشركات للانضمام والمشاركة في فعاليات البرنامج والدائرة بشكل عام .

الجدير بالذكر أن القائمين على البرنامج يضعون في اعتبارهم تنوع الأنشطة التجارية للمشاركين في المعارض التي تقام بشكل مستمر , وذلك لاتاحة الفرصة لأكبر عدد للشركات للتواصل المباشر مع الجمهور مما يساهم في تقديم خدمات اكبر للمستفيدين من موظفي حكومة الشارقة .